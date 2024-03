YOU, nuovo look per Penn Badgley nella prima immagine della quinta e ultima stagione Netflix

Sono iniziate le riprese della quinta e ultima stagione di You, la serie incentrata sul criminale e stalker Joe, interpretato da Penn Badgley, che vediamo ritratto nella prima immagine ufficiale della Stagione 5 mentre si aggira per le strade di New York.

L'entrata in produzione della quinta e ultima stagione di You arriva subito dopo che la serie ha fatto alcuni importanti annunci di casting nelle ultime settimane. In precedenza era stato annunciato che Anna Camp, star di Pitch Perfect, e Griffin Matthews, di The Flight Attendant, erano stati ingaggiati nel cast come series regular. I due attori si aggiungono a Madeline Brewer, reduce dal recente casting di The Handmaid's Tale.

You, un viaggio di cinque stagioni

"La serie è basata sull'omonimo romanzo best-seller di Caroline Kepnes. Cosa faresti per amore? Quando un brillante direttore di libreria incrocia la strada di un'aspirante scrittrice, la sua risposta diventa chiara: qualsiasi cosa. Utilizzando internet e i social media come strumenti per raccogliere i dettagli più intimi e avvicinarsi a lei, una cotta affascinante e impacciata si trasforma rapidamente in un'ossessione, mentre lui elimina silenziosamente e strategicamente ogni ostacolo - e persona - sulla sua strada."

La quarta stagione della serie è stata in gran parte ambientata in Europa e, alla fine, ha visto il ritorno di Joe a New York.

"Siamo così incredibilmente grati a Netflix, a Sera [Gamble] e a tutti coloro che hanno fatto parte di questo show fin dall'inizio. Sera è la più brillante scrittrice e partner e rimarrà una parte fondamentale della famiglia You come produttrice esecutiva", hanno dichiarato i creatori Greg Berlanti e Sarah Schechter in occasione dell'annuncio della stagione finale.

"Intendiamo portarle ogni idea possibile dalla nostra azienda per gli anni a venire. Da quando i nostri amici di Alloy hanno condiviso il fantastico libro di Caroline Kepnes, abbiamo sempre concepito la serie come un viaggio di cinque stagioni. Siamo entusiasti di continuare il nostro rapporto con Mike [Foley] e Justin [Lo] mentre prendono le redini come co-showrunner e si preparano a riportare a casa Joe Goldberg".