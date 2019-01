YOu 2: Victoria Pedretti di Hill House protagonista della seconda stagione

YOU è stata una delle serie rivelazioni di Netflix e gli episodi della seconda stagione avranno come protagonista l'attrice Victoria Pedretti, conosciuta dal pubblico grazie al successo di Hill House.

Il ruolo che le è stato affidato è quello di Love Quinn: una ragazza che sogna di diventare uno chef e lavora in un negozio di alimentari di alto livello. La giovane si tiene a distanza dai social media, non è interessata a promuovere se stessa e alla pubblicità, preferendo invece concentrarsi nei tentativi di condurre una vita interessante. Love, inoltre, ha da poco subito un duro lutto e quando incontra Joe Godlberg, l'assassino interpretato da Penn Badgley, sente di avere in comune con lui la consapevolezza suscitata da una perdita profonda e in grado di cambiare la vita.

Victoria, prossimamente, reciterà anche nel film di Quentin Tarantino intitolato C'era una volta a Hollywood e in Shirley, con protagonista Elisabeth Moss.

You, l'adattamento dei romanzi scritti da Caroline Kepnes che raccontano il lato oscuro dell'amore e dei social media come spieghiamo nella nostra recensione, ha debuttato su Lifetime che ne aveva ordinato la produzione di due stagioni, rinunciando però alla messa in onda dei prossimi episodi. Gli episodi inediti saranno invece finanziati da Netflix che distribuisce il progetto a livello internazionale, ottenendo degli ottimi dati di ascolto.