Yesterday: la storia del film troppo simile a racconti già pubblicati: è plagio?

Il film Yesterday di Danny Boyle si è rivelato simile ad altri due racconti scritti in precedenza, secondo due autori, che hanno sottolineato le somiglianze tra la storia del film e quella dei loro lavori.

La sceneggiatura scritta da Richard Curtis (Quattro matrimoni e un funerale, Notting Hill), basata su una storia di Jack Barth, parla di un giovane musicista che, un giorno, viene investito da un bus e si risveglia incredibilmente in un mondo in cui nessuno conosce le canzoni di Beatles. Come spieghiamo anche nella nostra recensione di Yesterday, furbamente, il protagonista decide di utilizzare i loro grandi successi per sfondare nel mondo della musica.

Secondo Variety, la storia è molto simile ad altre due già pubblicate in precedenza. Infatti, l'autore David Blot ha pubblicato una graphic novel nel 2011, dallo stesso titolo, focalizzata su una storia molto simile a quella del film di Danny Boyle. Questa storia segue John Duval, un francese di vent'anni che vive a New York, che viene accidentalmente portato indietro nel tempo al 1960 e registra le canzoni dei Beatles prima che si formi la band, diventando molto famoso.

Yesterday: una scena con Himesh Patel

Nei messaggi sui social che annunciavano la pubblicazione della graphic novel, David Blot, che non sembra aver venduto i diritti sulla storia, non ha fatto riferimento a Yesterday. Tramite il suo profilo Facebook, ha comunicato che il suo fumetto doveva essere la prima parte di Le avventure di John Duval e The Futurians, ma l'editore di fumetti Manolosanctis ha chiuso mentre stava scrivendo il secondo volume. Disegnato dall'artista francese Jérémie Royer, il libro è uscito nel settembre 2011.

Oltre a David Blot, un altro autore è rimasto perplesso quando ha saputo dell'uscita di Yesterday. L'australiano Nick Milligan ha raccontato alla ABC Radio Brisbane di essere rimasto scioccato dalle somiglianze tra il film e il suo romanzo Enormity, pubblicato nel 2013: "La sua premessa sembra sovrapporsi molto con il romanzo che ho pubblicato nell'aprile 2013. ... Il personaggio spaccia le canzoni come fossero sue o e diventa super famoso, e questo assomiglia molto al mio libro Enormity"

Yesterday è da oggi in tutti i cinema italiani e vede nel cast Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran, Kate McKinnon, Joel Fry, James Corden.