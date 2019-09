Yesterday, Lily James e Himesh Patel: “Toglieteci tutto ma non Beatles e cioccolata”

Yesterday: Himesh Patel in una scena

Arriva nelle sale italiane il 26 settembre Yesterday, film diretto dal premio Oscar Danny Boyle e scritto da Richard Curtis (autore di Quattro matrimoni e un funerale, Notting Hill e Love Actually) a partire da una storia di Jack Barth (che siamo curiosi di sapere se ha mai visto Non ci resta che piangere, in particolare la scena in cui Massimo Troisi canta proprio Yesterday).

Jack Malick (l'esordiente Himesh Patel) sono anni che prova ad affermarsi come cantautore, ma l'unica sua vera fan è Ellie (Lily James), amica di sempre che continua a sostenerlo nonostante nessun altro sembri accorgersi di lui. Colpito da un pullman durante un blackout, al suo risveglio Jack non scopre soltanto di aver perso dei denti: il mondo sembra infatti essersi dimenticato delle canzoni dei Beatles. Ma c'è di più: per tutti, tranne Jack, i Fab Four non sono mai esistiti. Come spieghiamo anche nella recensione di Yesterday c'è quindi solo una cosa sensata da fare: spacciare le canzoni della band inglese come proprie e diventare una star.

Yesterday: Himesh Patel, Lily James in una scena del film

Musica, film cose irrinunciabili (tra cui la cioccolata): abbiamo parlato di come sarebbe un mondo senza le cose che amiamo di più con i protagonisti di Yesterday, Lily James e Himesh Patel, che abbiamo incontrato per questa intervista a Londra, al junket europeo del film.

La video intervista a Lily James e Himesh Patel

I Beatles come la cioccolata

Nel film si dice che un mondo senza Beatles è un mondo peggiore. Quale altra repentina scomparsa potrebbe danneggiare la nostra vita? Per Patel: "La scomparsa della cioccolata" ci ha detto senza nemmeno pensare. D'accordo James: "Nemmeno io voglio che la cioccolata sparisca. O il vino. O l'alcol in generale." Un'altra cosa carente nella realtà che vediamo nel film è la concentrazione: tutti sembrano sempre distratti. Sarà per questo che in pochissimi sono in grado di creare qualcosa di bello? Per l'attrice: "Penso che potrebbe essere vero: non riesci mai a stare da solo, a mettere quello che senti in qualcosa di creativo, sei sempre distratto dalla tecnologia. Quello diventa il tuo momento catartico, invece di scrivere poesie o musica. È una distrazione: i veri artisti non credo che possano farsi distrarre. Devono creare! Forse è vero per noi persone mediocri."

Ed Sheeran, l'amore e non scoraggiarsi mai

Spesso i musicisti dicono che hanno cominciato a scrivere canzoni per una ragazza o un ragazzo. Anche i due attori si sono avvicinati alla recitazione per questo motivo? Lily James: "No, non ho cominciato per questo motivo. Credo che succeda quando scrivi musica: parli della tua esperienza, noi invece interpretiamo quelle dei personaggi. Ma, quando voglio distrarmi dall'amore, guardo spesso dei film: è il mio modo di sfogarmi se la mia vita in quel momento non va così bene e sono sola."

Yesterday: Himesh Patel con Ed Sheeran in una scena del film

Nel film ci sono diverse guest star, tra cui il cantante Ed Sheeran che, sentendo le canzoni dei Beatles, ha un momento di sconforto, rendendosi conto che non riuscirà mai a scrivere qualcosa di così bello. A Himesh Patel è mai capitato? "Ogni volta che vedo o ascolto qualcosa" ci ha detto, proseguendo: "A volte vedi un film e pensi: perché ci provo? Non sarò mai un attore così bravo. Non farò mai un film così. Ma pensare in questo modo è la morte della creatività, è la cosa peggiore che si possa fare. Ti devi sempre ricordare perché lo fai: non è una competizione, ma una celebrazione e un apprezzamento di ciò che ami."