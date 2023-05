Yesterday stasera su Canale 5: trama e cast del film diretto dal premio Oscar Danny Boyle

Stasera Canale 5 in prima serata manda in onda Yesterday: trama, cast e recensione del film diretto dal premio Oscar Danny Boyle

Yesterday è la commedia musicale che Canale 5 manda in onda stasera, 30 maggio, in prima serata. La pellicola è stata prodotta da Regno Unito, Russia, Cina, Giappone e Stati Uniti d'America e diretta dal premio Oscar Danny Boyle. La sceneggiatura è stata scritta da Richard Curtis. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Yesterday: Himesh Patel in una scena

Yesterday: Trama

Jack Malik è un giovane musicista di una piccola cittadina costiera, e sta tentando di tutto per raccogliere un briciolo di notorietà e farsi conoscere dal pubblico. L'unico sostegno di Jack è quello della sua migliore amica dai tempi dell'infanzia, la bellissima Ellie.

Dopo un incidente con un autobus causato da un misterioso blackout globale, Jack si sveglia e scopre di essere l'unica persona al mondo a ricordare le canzoni dei Beatles. Incredibile ma vero: con l'aiuto di Debra, la sua agente americana dal cuore d'acciaio, Jack porta sul palco, presentandole come fossero sue, le canzoni della band più celebrata della storia in un mondo che non ha mai ascoltato i Beatles.

Yesterday: James Corden, Himesh Patel in una scena del film

Inevitabilmente diviene, tra un'esibizione e l'altra, una star internazionale. Mentre il successo cresce, Jack rischierà di perdere Ellie, l'unica persona che ha sempre creduto in lui ed ai legami con la sua vecchia vita.

Yesterday: Himesh Patel in un'immagine del film

Yesterday: Curiosità

Yesterday è stato presentato in anteprima il 4 maggio 2019 al Tribeca Film Festival e a luglio al Taormina Film Fest. In Italia è stato distribuito a partire dal 26 settembre 2019.

Il film avrebbe dovuto basarsi originariamente su una sceneggiatura chiamata "Cover Version", scritta da Jack Barth e Mackenzie Crook, che avrebbe anche diretto il film. Tuttavia, alcuni anni dopo che Crook abbandonò il progetto a causa di altri impegni, la storia fu presentata a Richard Curtis, che era sia sceneggiatore che regista, il quale si appassionò all'idea ma decise di scrivere la sua propria sceneggiatura. Mentre nella versione originale di "Cover Version" il protagonista otteneva un discreto successo interpretando canzoni dei Beatles, nella visione di Curtis il protagonista diventa il cantautore più famoso al mondo. Curtis ha anche dato più importanza alla storia d'amore tra i protagonisti maschili e femminili.

Nel film, Jack Malik incontra Ed Sheeran, interpretato da se stesso.

Yesterday è stato girato in diversi luoghi del Regno Unito, tra cui Liverpool, la città natale dei Beatles, e Suffolk, dove Ed Sheeran è cresciuto. Questi luoghi hanno un'importanza simbolica nella narrazione del film.

Yesterday: Himesh Patel insieme ad Ed Sheeran in una scena del film

Yesterday: Trailer e recensione

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity, qui invece trovate la nostra recensione di Yesterday

Critica: Yesterday è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 64% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 55 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.8 su 10

Yesterday: Himesh Patel, Lily James in una scena del film

Yesterday: Interpreti e personaggi