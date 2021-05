Yesterday, su Prime Video in streaming da oggi

Yesterday, il film diretto dal premio Oscar Danny Boyle, con Lily James e Himesh Patel, arriva in streaming su Amazon Prime Video a partire da oggi 22 maggio 2021!

In Yesterday Jack Malik (Himesh Patel) è un giovane musicista di una piccola cittadina costiera, e sta tentando di tutto per raccogliere un briciolo di notorietà e farsi conoscere dal pubblico. L'unico sostegno di Jack è quello della sua migliore amica dai tempi dell'infanzia, la bella e dolce Ellie(Lily James). Dopo un incidente con un autobus causato da un misterioso blackout globale, Jack si sveglia e scopre di essere l'unica persona al mondo a ricordare le canzoni dei Beatles.

Incredibile ma vero: con l'aiuto di Debra, la sua agente americana dal cuore d'acciaio, Jack porta sul palco, presentandole come fossero sue, le canzoni della band più celebrata della storia in un mondo che non ha mai ascoltato i Beatles. Inevitabilmente diviene, tra un'esibizione e l'altra, una star internazionale. Mentre il successo cresce, Jack rischierà di perdere Ellie, l'unica persona che ha sempre creduto in lui ed ai legami con la sua vecchia vita.

