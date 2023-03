Yellowstone, Wes Bentley commenta i rumor sull'addio di Kevin Costner: "Ci stanno lavorando"

Yellowstone tornerà con una Stagione 6 oppure non riuscirà a risolvere le questioni legate a Kevin Costner e al suo possibile addio allo show? Di questo, nel corso di un'intervista ha parlato Wes Bentley, che nella serie interpreta Jamie Dutton, figlio del John Dutton di Costner.

Parlando con Entertainment Weekly, Bentley ha dichiarato di ritenere che le recenti notizie siano "molto rumore per nulla" e di essere fiducioso che tutto si risolverà in fretta.

"Le notizie che sono uscite di recente sulla serie sono, come dire, al di sopra del mio livello. Riguardano le persone che prendono decisioni", ha detto Bentley. "So che stanno ancora lavorando... per trovare una soluzione con tutti, per essere sicuri di riprendere a girare. E sono fiducioso che lo faremo. Lo abbiamo sempre fatto prima. Penso si sia fatto un po' troppo rumore per nulla".

All'inizio dello scorso mese, infatti, era uscita la notizia della probabile conclusione anticipata di Yellowstone per via di conflitti con Costner e dell'idea di una nuova serie parallela con Matthew McConaughey protagonista. Tuttavia, Kevin Costner dovrebbe tornare presto per girare la seconda parte di Yellowstone 5 e tornare anche nell'eventuale sesta stagione.