Yellowstone: per i residenti la violenza della serie 'crea una brutta nomea agli allevatori'

Anche se la popolarità di Yellowstone ha incrementato il turismo nello stato del Montana, con due milioni di visitatori che hanno versato 730.000 dollari nelle casse dei locali, i residenti si lamentano della cattiva reputazione degli allevatori per via dell'alto tasso di crimine e violenza contenuti nella serie.

Yellowstone 5: una scena della serie

Co-creata da Taylor Sheridan nel 2018, Yellowstone segue le gesta della famiglia Dutton, che possiede e gestisce il più grande ranch dello stato del Montana. non mancano sanguinosi conflitti interni alla famiglia, ma anche con la confinante riserva indiana di Broken Rock e gli altri proprietari terrieri.

Un recente articolo del Washington Post fornisce una panoramica completa dell'impatto di Yellowstone sullo stato del Montana. La popolarità della serie ha generato un boom turistico per lo stato, come possono attestare Lucy Beighle, direttrice delle comunicazioni per Glacier Country Tourism, e Nathan St. Goddard, che fa parte del Montana Tourism Advisory Council. Tuttavia, Yellowstone ha anche alimentato molte idee sbagliate per i fan in visita nel Montana. Mark Greeno, che ha vissuto a Bozeman al Nine Quarter Circle Ranch per sei anni con sua moglie Sue, dice: "La serie ha dato una cattiva reputazione ai nostri allevatori".

L'ascesa del turismo in Montana e qualche pregiudizio

L'impatto maggiore provocato da Yellowstone sul Montana è l'esplosione della sua industria del turismo. Uno studio condotto dall'Università del Montana ha rilevato che 2 milioni di persone sono state ispirate da Yellowstone a visitare il Montana nel 2021. Questi turisti hanno speso un totale di 730 milioni di dollari nello stato, secondo lo studio. Gran parte di questo denaro veniva speso in merce progettata per farli assomigliare ai Dutton inclusi, ovviamente, i cappelli da cowboy. Kim Parker, direttrice del negozio Western Outdoor, afferma che "alcune persone vogliono che modelliamo cappelli come quelli di Rip", mentre le donne vogliono il cappello Stetson di Beth Dutton.

Sebbene Yellowstone stia attirando milioni di turisti nel Montana, lo show ha anche creato molte idee sbagliate sullo stato. Gli allevatori vengono mostrati come se vivessero ancora nel selvaggio West con scontri a fuoco e tentativi di omicidio, rappresentazione tutt'altro che accurata dell'allevamento moderno nel Montana. Hillary Folkvord, che gestisce un motel e un ristorante, e St. Goddard sottolineano entrambi che Yellowstone viene girato solo durante l'estate, quindi i turisti vengono presi in contropiede dal freddo e dal vento quando visitano la regione in inverno.