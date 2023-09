Yellowstone: Kevin Costner avrebbe 'supplicato' per fare ritorno nella serie

Secondo nuove voci Kevin Costner e i suoi agenti avrebbero tentato il tutto per tutto per tornare a interpretare la seconda parte della quinta stagione di Yellowstone.

Secondo nuovi rumor, Kevin Costner non è affatto contento da essere escluso da Yellowstone tanto che i suoi agenti avrebbero "supplicato" Taylor Sheridan e Paramount di riammettere il divo nel cast per la seconda parte della quinta stagione.

Yellowstone: una scena con Kevin Costner

Il rumor arriva da Puck News. Secondo il sito, nel tentativo di assicurare al loro cliente il ritorno nello show, i rappresentanti di Kevin Costner sarebbero riusciti a organizzare una telefonata con Taylor Sheridan, 53 anni, che aveva scritto gran parte della seconda metà della quinta stagione nell'ottica del non ritorno di Costner.

Taylor Sheridan si è detto disposto a riscrivere gli episodi per proseguire la trama di John Dutton, ma le presunte richieste di maggiori compensi, un programma di riprese ridotto e l'approvazione della sceneggiatura da parte di Kevin Costner hanno posto fine ai negoziati.

Le lamentele di Kevin Costner

Yellowstone 5: una scena della serie

La caotica causa di divorzio che ha visto Kevin Costner opposto alla moglie Christine Baumgartner ha fornito maggiori informazioni sulla sua uscita da Yellowstone. All'inizio di questo mese, i documenti del tribunale hanno rivelato che il divo aveva "concluso il suo lavoro" sulla serie l'anno scorso. Secondo i documenti, Costner avrebbe affermato di aver discusso riguardo alla partecipazione ad una sesta stagione con i produttori, ma le trattative sono fallite per via dei dissidi coi creativi.

Inoltre, l'interprete di John Dutton non era contento che la quinta stagione finale sarebbe stata girata in due parti. "Avrei dovuto girare il mio film Horizon nella pausa dopo la fine della prima parte, poi girare la seconda metà degli episodi. Una serie che giravo solo una volta all'anno, adesso diventa un doppio impegno" si sarebbe lamentato l'attore. : Dopo la sua uscita di scena, il creatore di Taylor Sheridan ha commentato con l'Hollywood Reporter: "La mia opinione di Kevin come attore non cambia. La sua interpretazione di John Dutton è simbolica e potente. Tronca la chiusura del suo personaggio. Non lo altera, ma lo tronca".