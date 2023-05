Yellowstone, ufficiale: la Stagione 5 sarà l'ultima, Matthew McConaughey in trattative per il sequel

Alla fine è arrivata la conferma: la quinta stagione di Yellowstone sarà l'ultima per la serie con Kevin Costner.

La notizia circolava già da qualche mese, ma solo ora Deadline la conferma ufficialmente: Yellowstone terminerà con la Stagione 5 e sarà seguita da una serie sequel per la quale Paramount è in trattative con Matthew McConaughey per la parte di protagonista.

La nuova serie con McConaughey ha già ricevuto l'ordine di una prima stagione completa e il debutto è già stato fissato per il prossimo dicembre. La seconda parte della Stagione 5 di Yellowstone, invece, dovrebbe debuttare su Paramount+ il prossimo novembre.

Il sequel, che sarà la prima serie dell'universo di Yellowstone a portare il marchio della casa madre nel titolo, andrà in onda su Paramount Network, la casa di Yellowstone, e successivamente su Paramount+.

L'annuncio arriva dopo che ieri Paramount Global non ha rispettato le previsioni di Wall Street, riportando una perdita di 1,1 miliardi di dollari per il primo trimestre, con un conseguente calo del 25% del prezzo delle azioni.

La fine di Yellowstone, co-creata da Taylor Sheridan, che ne è anche showrunner, fa seguito a numerosi tira e molla tra Kevin Costner e lo stesso autore che pare stessero litigando sulle date delle riprese. Secondo le fonti, non è chiaro se Costner tornerà per gli episodi finali, la cui produzione dovrebbe partire ad agosto.

Non è stato rivelato se la nuova estensione del franchise verosimilmente guidata da McConaughey sarà ambientata nel ranch Dutton in Montana o altrove e quali delle star originali di Yellowstone vi appariranno, ma Deadline riporta anche che un paio di loro hanno ricevuto offerte.

Secondo quanto si apprende, il piano per i membri del cast che ritorneranno potrebbe essere definito solo quando Sheridan avrà terminato la scrittura. Al momento tutti gli sceneggiatori di Hollywood iscritti alla WGA sono in sciopero.