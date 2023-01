Yellowstone 5, la seconda metà di stagione arriverà nel 2023: il disappunto dei fan sui social

La quinta stagione di Yellowstone è tornata sul piccolo schermo con il finale di metà stagione, lasciando i fan con una serie di domande senza risposta, mentre l'unica giunta agli spettatori, non è stata quella sperata. La Paramount ha infatti informato i fan della serie che bisognerà attendere ancora un po' prima di poter vedere la seconda metà di stagione.

Come riportato da ComicBook, l'ultimo episodio andato in onda sembra aver lanciato le basi per una resa dei conti "potenzialmente esplosiva" all'interno della famiglia Dutton. Con i Dutton apparentemente in guerra tra loro e il destino del ranch - e l'eredità di famiglia - in bilico, gli amanti della serie speravano di poter iniziare un conto alla rovescia che sarebbe durato poco. La Paramount, attraverso il rilascio di un teaser, ha però annunciato che i nuovi episodi di Yellowstone arriveranno nell'estate del 2023.

La risposta dei fan, piena di rabbia e delusione, e affidata ai social media, non si è fatta attendere.

"Se devo aspettare fino all'estate per un nuovo episodio di #Yellowstone, sarà meglio per loro che ne valga la pena" scrive un fan in un Tweet. "Dobbiamo realmente aspettare così tanto?" si chiede un altro utente.

Bisognerà quindi attendere l'estate di questo nuovo anno per poter vedere la seconda metà della quinta stagione di Yellowstone. I fan della serie hanno espresso la loro frustrazione mentre restano quelle domande che, per il momento, non troveranno ancora risposta. E voi come vi sentite nel dover attendere questi mesi? Cosa credete che accadrà quando la famiglia Dutton tornerà sul piccolo schermo?