Yellowstone, una star della serie accusa Hollywood: "Escluso perché non volevo baciare altre donne"

Neal McDonough, uno dei caratteristi più conosciuti del grande e piccolo schermo, ha rilasciato un'intervista al podcast Nothing Left Unsaid, spiegando di essere stato emarginato da Hollywood.

Il motivo, secondo l'attore, risiederebbe nel suo rifiuto di baciare altre donne sui set. McDonough è sposato dal 2003 con Ruvé Robertson, con la quale ha avuto cinque figli.

Il rifiuto di Neal McDonough nel baciare altre donne sullo schermo

"Avevo sempre inserito nei miei contratti la clausola che non avrei baciato un'altra donna sullo schermo" ha detto McDonough durante l'intervista nel podcast.

"Mia moglie non ha mai avuto problemi con questo" ha spiegato "Ero io, in realtà, ad avere un problema. Quando non riuscivo a farlo, e loro non riuscivano a capirlo, Hollywood semplicemente mi ha voltato le spalle. Non mi hanno più voluto nei progetti".

Neal McDonough in una scena di Desperate Housewives

Il suo rifiuto gli avrebbe causato parecchi problemi di lavoro: "Per due anni non riuscivo a trovare lavoro e ho perso tutto ciò che si possa immaginare" ha aggiunto "Non solo case e beni materiali, ma anche il mio carisma, la mia sicurezza, chi sono, la mia identità. Tutto. La mia identità era quella di attore, e di uno davvero bravo. E quando perdi quell'identità, è come cadere in una spirale senza controllo".

La carriera di Neal McDonough, da Desperate Housewives a Yellowstone

Neal McDonough recita dal 1990, e di recente ha partecipato al film The Last Rodeo, in cui interpreta un ex campione mondiale di rodeo che torna in gara ad un'età avanzata per pagare l'intervento per il tumore al cervello del nipote.

Famoso per il ruolo in Desperate Housewives di Dave Williams, marito di Edie Britt (Nicollette Sheridan), Neal McDonough ha recitato in Yellowstone nel ruolo di Malcolm Beck, partecipando anche ad un altro progetto di Taylor Sheridan, Tulsa King.