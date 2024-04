Yellowstone: una star offre un aggiornamento deludente sulla quinta stagione

La popolare serie di successo Yellowstone dovrebbe tornare per il resto della sua quinta e ultima stagione nel corso di quest'anno, ma molti dettagli sullo show della Paramount rimangono in sospeso e l'ultimo aggiornamento da parte di una delle sue attrici è un po' deludente. La star del country Lainey Wilson, che appare anche nella serie creata da Taylor Sheridan, ha recentemente dichiarato a Fox News di essere ancora in attesa di scoprire cosa succederà con il resto della stagione finale, suggerendo che lei e altri membri del cast non sono ancora stati richiamati al lavoro.

"Sto ancora aspettando di scoprire cosa sta succedendo con Yellowstone", ha detto la Wilson. "Non ne ho assolutamente idea. Ho parlato con Kelly Reilly l'altro giorno e, sapete, vedremo cosa succederà. Quando ci chiameranno, saremo lì".

Yellowstone 5: una scena della serie

Cosa sta succedendo a Yellowstone?

A questo punto, molte cose sugli episodi finali di Yellowstone sono un mistero. Secondo quanto riferito, la produzione inizierà presto, anche se non è stata annunciata una data ufficiale. È stato anche riferito che la fine dell'attuale serie si inserirà in un sequel di Yellowstone che dovrebbe avere come protagonisti Matthew McConaughey e Michelle Pfeiffer, oltre a membri dell'attuale cast di Yellowstone, anche se non si sa chi di queste star originali abbia firmato.

Inoltre sembra che la star di Yellowstone Kevin Costner (John Dutton) voglia tornare per gli ultimi episodi della serie. Secondo quanto riferito, Costner si era separato dalllo show per girare l'epopea western della Warner Bros, Horizon.