Yellowstone, colpo di scena: Kevin Costner tornerà negli ultimi episodi della serie?

Alla fine Kevin Costner potrebbe effettivamente fare ritorno nei panni di John Dutton negli episodi conclusivi di Yellowstone, che chiuderà la sua corsa alla fine della quinta stagione su Paramount+ alla fine dell'anno.

Yellowstone è una delle serie drammatiche più popolari del piccolo schermo, ma ultimamente la maggior parte del dramma si sta consumando lontano dalle macchine da presa. La serie di successo di Paramount Network è in pausa da più di un anno, mentre i fan attendono la seconda parte della stagione finale, le cui riprese non sono ancora iniziate.

Questo perché sono sorti dei problemi tra lo showrunner Taylor Sheridan e la star Kevin Costner, soprattutto mentre quest'ultimo girava l'epopea western in due parti della Warner Bros, Horizon: An American Saga, che lo vede fare ritorno alla regia. Così alcuni articoli hanno suggerito che il John Dutton di Costner, il protagonista di Yellowstone, sarebbe stato assente per gli ultimi 10 episodi.

Yellowstone: Kevin Costner in un'immagine della serie

L'atteggiamento di Kevin Costner è cambiato?

La situazione potrebbe cambiare con l'avvicinarsi delle riprese a causa di alcuni cambiamenti nell'atteggiamento di Costner. Secondo un nuovo articolo di Puck, Costner avrebbe espresso il desiderio di tornare per gli ultimi episodi, anche se ciò significherebbe apparire solo in un cameo. Al momento, però, non ci sono trattative in corso per il suo ritorno.

L'altro problema che Costner potrebbe affrontare in un eventuale ritorno in Yellowstone è il fatto che gli episodi finali sono già stati scritti. Sheridan ha scritto il finale della serie escludendo il John Dutton di Costner dalla storia, e un ritorno dell'attore richiederebbe una riscrittura da parte sua. Sheridan potrebbe non volerlo fare, ma è sicuramente consapevole di quanto sarebbe positiva la reazione dei fan al ritorno di Costner.

La produzione degli ultimi episodi di Yellowstone dovrebbe iniziare a breve, anche se non è stata annunciata una data ufficiale. La fine di questa serie sarà probabilmente seguita da un sequel di Yellowstone, che potrebbe avere come protagonisti Matthew McConaughey e Michelle Pfeiffer. Non è chiaro quali membri del cast originale di Yellowstone prenderanno parte a questo seguito.