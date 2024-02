Yellowstone: Matthew McConaughey e Michelle Pfeiffer in trattative per la serie sequel

Oltre a McConaughey anche la Pfeiffer sarebbe in trattative per unirsi al nuovo sequel di Yellowstone

Come noto, a causa della cancellazione anticipata di Yellowstone per via dell'uscita di Kevin Costner in contrasto con la produzione, Paramount ha immediatamente annunciato lo sviluppo di una nuova serie sequel. Secondo gli ultimi aggiornamenti Matthew McConaughey e Michelle Pfeiffer sarebbero in trattative per i ruoli principali.

Già all'epoca dell'annuncio della serie, il nome di McConaughey era già indicato come possibile protagonista nel cast, ma a quanto si legge la Pfeiffer sarebbe in una fase più avanzata delle trattative e più vicina del collega ad unirsi al cast del progetto.

Michelle Pfeiffer sarà la svolta di Yellowstone?

Si tratterebbe di due grandi aggiunte al franchise, dopo Costner, Sam Elliott, Harrison Ford e Helen Mirren. McConaughey ha già vinto un Oscar per la sua interpretazione in Dallas Buyers Club. La stessa Pfeiffer ha ricevuto tre nomination agli Academy Awards.

Nell'ultimo anno, la serie Yellowstone ha visto alcuni interessanti sviluppi e cambiamenti. A causa di divergenze tra Kevin Costner e Taylor Sheridan, la serie era destinata a concludersi dopo la quinta stagione e l'attore protagonista potrebbe anche non tornare per la fine della serie.

Yellowstone 5: Kevin Costner vorrebbe tornare per chiudere il suo arco?

Per rimediare a questo imprevisto, Sheridan ha annunciato uno spinoff di Yellowstone con McConaughey, anche se la partecipazione dell'attore non è ancora stata confermata. E ora, con la notizia che Michelle Pfeiffer si è unita alle trattative, Yellowstone potrebbe cambiare radicalmente aspetto da quello previsto l'anno scorso.