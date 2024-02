Yellowstone 5: Kevin Costner vorrebbe tornare per chiudere il suo arco?

Mentre è tutto pronto per le riprese della seconda parte della quinta stagione di Yellowstone, previste per la prossima primavera, pare che Kevin Costner abbia espresso l'intenzione di tornare per chiudere l'arco narrativo del suo personaggio.

L'addio di Kevin Costner a Yellowstone

Lo scorso anno è stata annunciata la scioccante uscita di scena di Kevin Costner dalla serie di cui era protagonista, quando ancora gli episodi dell'ultima parte della quinta stagione dovevano essere girati. Costner, secondo un report del settembre 2023, avrebbe affermato di aver discusso della sua partecipazione ad una sesta stagione con i produttori, ma le trattative sarebbero fallite per via dei dissidi con gli autori, tra cui Taylor Sheridan.

Inoltre, l'interprete di John Dutton non era contento che la quinta stagione sarebbe stata girata in due parti per via dei suoi impegni sul set di Horizon: An American Saga. "Avrei dovuto girare il mio film Horizon nella pausa dopo la fine della prima parte, poi girare la seconda metà degli episodi. Una serie che giravo solo una volta all'anno, adesso diventa un doppio impegno" si sarebbe lamentato l'attore.

Dopo la sua uscita di scena, Sheridan aveva commentato sull'Hollywood Reporter: "La mia opinione di Kevin come attore non cambia. La sua interpretazione di John Dutton è simbolica e potente. Tronca la chiusura del suo personaggio. Non la altera, ma la tronca".

Kevin Costner vuole tornare?

Secondo un nuovo report pubblicato da Puck News, uno dei rappresentanti di Kevin Costner avrebbe chiesto a Sheridan di permettere all'attore di tornare per concludere il suo arco narrativo. Non è ancora stato reso noto se Sheridan ha accettato o meno, tuttavia, secondo quanto riferito, l'autore sarebbe più che soddisfatto di come ha scritto gli ultimi episodi della quinta stagione senza il coinvolgimento di John Dutton.

Yellowstone 5: il personaggio di Kevin Costner farà la fine di Brian Cox in Succession?

Con le riprese di Yellowstone in primavera e in estate, non ci vorrà ancora molto prima di avere degli aggiornamenti più concreti sulla vicenda.