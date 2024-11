Yellowstone, Luke Grimes condivide la sua reazione allo script dell'episodio finale: "Ero sconvolto"

Se il finale della quinta stagione di Yellowstone si rivelerà essere il finale conclusivo della serie - e questo è ancora un grande "se" - non saranno solo i fan del successo di Paramount Network di Taylor Sheridan a essere colpiti duramente, ma anche il cast.

Luke Grimes, che interpreta Kayce Dutton fin dall'inizio, non voleva nemmeno aprire lo script dell'ultimo episodio prima di iniziare le riprese. "Voglio dire, è la fine - la fine della fine. Non avevo idea di come la serie si sarebbe conclusa, e volevo conservare la lettura di quell'episodio per l'ultimo secondo", ha detto l'attore a TVLine.

Sembra che ci siano grandi pianti in arrivo: Grimes ha dichiarato di essere rimasto "sconvolto" dalla lettura. "È bellissimo. È profondo. È straziante", ha detto. L'attore è anche sicuro che gli spettatori saranno soddisfatti dal modo in cui Yellowstone finirà: "Non avranno la sensazione di aver sprecato il loro tempo negli ultimi sei anni".

La prossima stagione sarà l'ultima?

L'amato show è diventato presto la serie televisiva via cavo più vista per due estati di fila nel 2018 e nel 2019. Nel 2023, quando la prima parte della quinta stagione ha debuttato su Paramount Network, 8,8 milioni di persone si sono sintonizzate per vederla. Le trasmissioni in simulcast su Country Music Television, TV Land e Pop TV hanno portato il numero a 10,5 milioni.

Yellowstone 3: Kevin Costner e Kelly Reilly in una scena

Il dramma ha come protagonista Kevin Costner, che ha vinto un Golden Globe per il suo ruolo, ma che da allora ha lasciato la serie. Costner interpreta il grande ranchero del Montana e patriarca della famiglia Dutton, insieme a Kelly Reilly, che interpreta sua figlia e socia in affari; Wes Bentley, che incarna il figlio Jamie, non proprio affidabile; Luke Grimes, che impersona il complesso figlio cowboy Kayce; e Cole Hauser nel ruolo del suo braccio destro, che potrebbe diventare un po' troppo dispotico.

Yellowstone 5, tuttavia, dovrà fare i conti con l'assenza del suo protagonista Costner, che a causa di alcuni malumori con la produzione ha preferito dedicarsi alla realizzazione della sua saga cinematografica Horizon.