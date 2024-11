Yellowstone 5, la regista dell'episodio 11 commenta la svolta a sorpresa: "Deve sconvolgerti"

L'episodio 11 della stagione 5 di Yellowstone ha sorpreso gli spettatori con un finale sconvolgente, commentato dalla regista Christina Voros.

La filmmaker, in una nuova intervista, ha infatti rivelato che lei stessa è rimasta colpita dagli eventi proposti sul piccolo schermo. Non proseguite, ovviamente, con la lettura, se non volete anticipazioni.

Gli eventi sconvolgenti di Yellowstone

Negli ultimi minuti della puntata si vede infatti Sarah Atwood (Dawn Olivieri) mentre parla al telefono con Jamie Dutton (Wes Bentley) quando una coppia apparentemente normale la ferma e chiede delle informazioni stradali, prima di domandarle conferma della sua identità. Sarah, sorpresa, dopo aver risposto in modo affermativo viene uccisa da un colpo d'arma da fuoco mentre Jamie è ancora in linea.

Yellowstone 5b è la vetrina più desiderata d'America per il product placement

Voros, parlando con The Hollywood Reporter, ha dichiarato che l'impatto di quella sequenza di Yellowstone è tutto merito del co-creatore Taylor Sheridan.

Christina ha aggiunto: "Per quanto riguarda l'esecuzione, deve essere uno shock. Deve accadere dal nulla. Penso dimostri i talenti di Wes e Dawn come attori e il rapporto che hanno creato insieme in questo show, al punto che sei talmente coinvolto nella ferocia di quella discussione che si stava svolgendo poco prima, al punto da non aspettartelo. Non te lo aspetti. Lui non se lo aspetta. Quindi, è stato tutto grazie alla scrittura".

Voros è rimasta sorpresa quando ha letto la scena, come accaduto con vari membri della post-produzione: "Poter avere quella reazione dal pubblico è incredibilmente gratificante. Vuol dire che l'hai portato in un posto in cui sono così impegnati nel pensare che qualcosa di diverso sia la realtà che ti prende alla sprovvista e ti toglie il fiato, e quello è sempre stato l'obiettivo".