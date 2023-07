Yellowstone: Kevin Costner non è più sotto contratto, non tornerà per la fine della stagione 5?

La Stagione 5 di Yellowstone deve ancora essere completata con la sua seconda parte, che a causa dei contrasti tra Kevin Costner e la produzione non è stata ancora nemmeno girata. Adesso, l'attore ha confermato di non essere più sotto contratto con Paramount, quindi la situazione in vista di un suo ritorno di complica ulteriormente.

Secondo Insider, nei documenti del tribunale relativi al divorzio dalla seconda moglie Christine Baumgartner, Costner ha dichiarato di non aspettarsi denaro dal lavoro sulla serie per quest'anno, se non "diritti di partecipazione contrattuali arretrati".

"Nel 2023 guadagnerò molto meno rispetto al 2022. Questo perché non sono più sotto contratto per Yellowstone, la mia principale fonte di reddito dell'anno scorso", si legge nel documento. "Ora, ogni compenso che otterrò da Yellowstone deriverà solo dai miei diritti di partecipazione contrattuale arretrati, i cui importi non sono fissi. Il rapporto più recente del produttore di Yellowstone mostra che ora non mi è dovuto alcun denaro per la partecipazione".

Insomma, sembra che questa diatriba extra-produttiva abbia raggiunto livelli di drammaticità quasi quanto la serie stessa. La stagione è andata in pausa per metà stagione a gennaio e, all'epoca, Paramount Network aveva annunciato che gli episodi rimanenti sarebbero arrivati per l'estate del 2023.

Yellowstone 5: il ritorno di Kevin Costner negli ultimi episodi non è ancora certo

Tuttavia, sono poi emerse notizie secondo cui la lavorazione di quegli episodi non era nemmeno iniziata, cambiando le tempistiche del ritorno, mentre altre notizie indicavano che Costner avrebbe abbandonato la serie dopo la quinta stagione. In seguito è stato confermato che Yellowstone si concluderà con la quinta stagione, e al suo posto arriverà un nuovo spin-off con Matthew McConaughey.