Yellowstone 5: il ritorno di Kevin Costner negli ultimi episodi non è ancora certo

Come noto, Yellowstone si concluderà al termine della Stagione 5 ma Kevin Costner non avrebbe ancora accettato di fare ritorno per le riprese degli episodi conclusivi, che devono ancora essere girati in attesa di una sua decisione.

Come riportato da Matthew Belloni, secondo diverse fonti coinvolte in questa situazione di stallo che dura da mesi, Costner, impegnato nelle riprese del sequel del suo film Horizon, tuttora in sospeso, non ha ancora accettato di tornare per gli episodi finali, scritti come sempre dal co-creatore Taylor Sheridan e le cui riprese erano previste tra l'estate e l'autunno prossimi.

Negli ultimi due mesi, secondo fonti vicine alla produzione, sono state ventilate varie ipotesi per Costner. Chris McCarthy della Paramount e David Glasser, produttore di Yellowstone, hanno suggerito un periodo di riprese compreso tra i 30 e i 45 giorni; gli agenti di Costner hanno proposto un periodo che va da una a tre settimane.

La Paramount sta aspettando che l'avvocato di Costner, Howard Kaplan, fornisca una risposta definitiva su cosa l'attore sia disposto a fare, quindi Sheridan ha scritto le sceneggiature degli episodi finali con una certa flessibilità per favorire i vari livelli di coinvolgimento (o non coinvolgimento) di Costner.

Yellowstone 5, la seconda metà di stagione arriverà nel 2023: il disappunto dei fan sui social

Ricordiamo che la seconda parte della Stagione 5 di Yellowstone doveva riprendere a giugno. Costner ha guadagnato circa 1.2 milioni di dollari a episodio per la quinta stagione, e tra le condizioni per un suo ritorno nelle ultime puntate ha anche posto un'uscita di scena soddisfacente per il suo personaggio, John Dutton.