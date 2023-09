Yellowstone, Kevin Costner vuole far causa a Paramount per il mancato ritorno nella Stagione 5

Dopo il suo allontanamento da Yellowstone, Kevin Costner ha parlato per la prima volta della vicenda che lo ha visto coinvolto con i vertici della serie Paramount+ e adesso chiede di essere pagato per gli episodi a cui avrebbe dovuto prendere parte.

Secondo la rivista People, la 68enne star di Yellowstone, vincitrice del Golden Globe, ha detto che potrebbe portare lo show in tribunale per risolvere le loro divergenze. Costner ha dichiarato di essere in credito di 12 milioni di dollari per la seconda parte della quinta stagione, non ancora girata, dopo che la Paramount ha "abbandonato" le trattative.

"È un po' deludente che sia lo show numero 1 della televisione e che io non partecipi", ha detto Costner. "Probabilmente andrò in tribunale per questo".

Yellowstone è in pausa da quando la prima metà della quinta stagione è stata trasmessa alla fine dello scorso anno. Il motivo di questa sospensione non è chiarissimo: fonti della produzione hanno dato la colpa agli impegni dell'attore, fonti dell'attore hanno affermato che lo showrunner Taylor Sheridan si è occupato di troppi progetti e lo stesso Sheridan ha sottolineato le crescenti richieste di Paramount di maggiori contenuti per il suo servizio di streaming.

Costner ha ottenuto un accordo per realizzare un progetto da sogno, una saga cinematografica in quattro parti intitolata Horizon, che ha già terminato le riprese almeno del primo film, Horizon. Quando l'anno scorso è stato deciso di dividere la quinta stagione di Yellowstone in due stagioni, Costner ha detto di aver riorganizzato il suo calendario degli impegni.

Ma quando era pronto per iniziare le riprese, i copioni per la seconda metà della stagione non erano ancora pronti. A maggio, la Paramount ha sorpreso i fan annunciando che la serie si sarebbe conclusa con la seconda metà della quinta stagione, probabilmente senza il ritorno di Costner.