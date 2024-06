Yellowstone, Kevin Costner aveva pianificato di apparire solamente in tre stagioni

Inizialmente, l'attore e regista Premio Oscar avrebbe dovuto far parte dello show solo per le prime tre stagioni

La partecipazione di Kevin Costner agli ultimi episodi di Yellowstone è ancora un grosso punto interrogativo, ma i fan pare siano stati molto fortunati ad averlo avuto per così tante stagioni.

A quanto pare, Costner aveva in origine un piano molto diverso per il ruolo del patriarca John Dutton nella serie. L'attore ha rivelato durante il podcast "Armchair Expert" di Dax Shepard che inizialmente aveva pianificato di partecipare solo a tre stagioni di Yellowstone, che ha debuttato su Paramount Network nel 2018. Come i fan sanno, però, non è andata così.

"Alla fine ne ho fatte cinque", ha continuato Costner. "Credevo in quel mondo. Sapevo che si trattava di una soap opera e che magari saremo finiti tutti in prigione. Abbiamo tutti ucciso delle persone nello show. E così si butta un po' la logica fuori dalla finestra".

Kevin Costner in Yellowstone

Costner ha poi elogiato le sceneggiature del creatore e showrunner Taylor Sheridan come la ragione principale per cui ha firmato per unirsi al cast della serie.

"Ha un grande talento e ha scritto quella roba in modo davvero autentico e anche divertente, e ha scritto particolarmente bene la mia parte e quella di Kelly [Reilly]", ha aggiunto il Premio Oscar. "Mi sono divertito molto. Era davvero buono, me ne sono reso conto, quindi l'ho fatto nel miglior modo possibile".

La serie è stata acclamata dalla critica, ma non è stata priva di problemi: come noto, Costner è stato coinvolto in una disputa contrattuale, che ha portato alla sua uscita di scena prima degli episodi finali. L'attore era infatti impegnato nelle riprese del suo Horizon: An American Saga - Chapter 1 e non ha apprezzato il continuo rinvio delle riprese dell'ultima parte di Yellowstone.

"A febbraio, dopo una trattativa di due o tre mesi, hanno fatto un altro contratto. Invece delle stagioni sei e sette, erano 5A e 5B, con la sesta come opzione. Non sono riusciti a realizzarle. Le riprese di Horizon erano nel mezzo, ma Yellowstone aveva la precedenza. Ho inserito [Horizon] negli spazi, ma loro continuavano a spostare le date".