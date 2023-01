Yellowstone: Jamie Dutton come Anakin Skywalker, la sua strada è segnata?

Gli ultimi sviluppi di Yellowstone hanno disegnato una strada molto particolare per il personaggio di Jamie Dutton; cosa dobbiamo aspettarci dal suo futuro?

Nel corso dell'ultimo episodio uscito in streaming di Yellowstone il piano di Jamie Dutton si è palesato nella sua interezza. La mossa contro il governatore del Montana però, è stata subdolamente orchestrata da Sarah Atwood, la quale si è servita di lui per attuare i propri scopi e obiettivi.

Yellowstone: Cole Hauser e Jefferson White in una scena della serie

Yellowstone prosegue mettendo al centro dei nuovi conflitti sia il Jamie di Wes Bentley che la Beth di Kelly Reilly. Le nuove trovate del giovane, come sottolineato anche dai colleghi di comicbook.com, ricordano in qualche modo anche la storia di Anakin Skywalker, in cui gli obiettivi altrui hanno un'influenza forte sulla sua stessa visione.

Al momento la situazione interna alla famiglia Dutton resta estremamente tesa, con Jamie intenzionato ad attuare una manovra offensiva senza troppi scrupoli nei confronti di Beth. Non ci resta che attendere nuovi dettagli sul futuro della serie Paramount.

La quinta stagione è arrivata da poche ore al suo midseason finale e Paramount+ ha annunciato che bisognerà attendere l'estate per poter vedere le puntate inedite. Nell'attesa i fan potranno continuare a seguire la storia di 1923, lo show spinoff ideato da Taylor Sheridan con star Harrison Ford e Helen Mirren.