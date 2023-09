Yellowstone: l'esordio della serie su CBS fa il record di ascolti

Per la prima volta, la serie con Kevin Costner è arrivata sulle reti tradizionali dopo il successo ottenuto in streaming su Paramount+.

Nonostante Yellowstone sia giunto alla sua quinta e ultima stagione su Paramount Network, la prima stagione ha appena esordito sulla TV via cavo, facendo registrare un ascolto di 6,6 milioni di spettatori sulla CBS.

Si tratta di numeri impressionanti rispetto ai 2,8 milioni di telespettatori raggiunti dall'episodio quando è stato trasmesso per la prima volta nel 2018, anche se c'era da aspettarselo, dato che la CBS raggiunge un pubblico più vasto rispetto alle sue reti via cavo sorelle e da allora Yellowstone è diventato un successo consolidato.

Per un confronto più recente, la messa in onda della première della quinta stagione da parte di Paramount Network a novembre ha attirato 8,8 milioni di spettatori, e i simulcast su Country Music Television, TVLand e Pop TV hanno fatto lievitare quel numero a 10,5 milioni.

La CBS sta mandando in onda Yellowstone e altri titoli provenienti dall'ecosistema Paramount per riempire la sua programmazione autunnale per sopperire agli scioperi WGA e SAG-AFTRA in corso.

Yellowstone 5: il personaggio di Kevin Costner farà la fine di Brian Cox in Succession?

Non è ancora chiaro, poi, quando riprenderanno le riprese della Stagione 5 di Yellowstone, la quale non dovrebbe prevedere il ritorno di Kevin Costner nei panni di John Dutton.