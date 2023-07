Yellowstone, ecco perché Kevin Costner ha abbandonato la serie Paramount

Kevin Costner ha detto addio a Yellowstone che si concluderà alla fine della Stagione 5, quando si trovava all'apice del suo successo di pubblico e critica e niente lasciava presagire una simile conclusione. Ma quali sono le ragioni dell'addio dell'attore?

Cerchiamo di fare chiarezza. Della quinta stagione di Yellowstone abbiamo visto solo la prima parte con gli episodi mancanti che sarebbero dovuti essere girati e poi distribuiti nel corso di questa estate. Tuttavia, gli impegni presi da Costner per le riprese della sua nuova saga cinematografica, Horizon, hanno impedito all'attore di tornare sul set con le riprese che sono state dunque posticipate.

Dopodiché sarebbero emerse delle difficoltà legate al periodo delle riprese della serie, con Costner che si sarebbe reso disponibile per meno del tempo richiesto dalla produzione. Non ultimo, le ultime indiscrezioni hanno parlato anche di contrasti sul set con l'autore Taylor Sheridan, principalmente sulla direzione impostata per il personaggio di Costner nella serie, John Dutton.

Pochi giorni fa, infine, Costner ha reso noto di non essere più sotto contratto per Yellowstone, indicando quindi che potrebbe non tornare per gli ultimi episodi della Stagione 5, a meno che non si intavolino nuove trattative.

Yellowstone 5: il personaggio di Kevin Costner farà la fine di Brian Cox in Succession?

A questo punto non rimane che vedere se Sheridan deciderà di sbarazzarsi del personaggio di Costner oppure i due si riconcilieranno per gli episodi conclusivi. Lo sciopero degli sceneggiatori e poi quello degli attori ha complicato ulteriormente le cose, posticipando il tutto a quando termineranno le proteste.