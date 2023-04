Yellowstone si concluderà con la stagione 5 per via delle liti tra Kevin Costner e Taylor Sheridan [RUMOR]

Secondo un nuovo report del New York Post, la fine di Yellowstone sarebbe ormai prossima. Fonti vicine alla produzione suggerirebbero che la serie di successo si concluderà con la messa in onda dei restanti episodi della quinta stagione per via delle continue liti tra la star Kevin Costner e il creatore dello show Taylor Sheridan.

Yellowstone 5: una scena della serie

Da tempo si susseguono le voci che vorrebbero Kevin Costner pronto a lasciare Yellowstone. Il divo, la cui carriera è stata rilanciata proprio dallo show in cui interpreta il potente patriarca del Montana John Dutton (ruolo che gli ha fruttato un Golden Globe per il suo lavoro), a quanto pare non tornerà a causa di una disputa con il creatore Taylor Sheridan.

"È lo stesso che accade a qualsiasi showrunner alle prese con grande star: c'è rispetto, ma c'è attrito", ha detto al Post una fonte vicina alla produzione. Nel frattempo, una fonte di Hollywood che ha lavorato con Sheridan ha confermato che c'è un elemento di ego in gioco, ma che non è necessariamente legato a Costner: "Taylor è la star del suo show. È la persona più importante in tutti i suoi show".

Circa 12,1 milioni di fan hanno guardato la premiere della prima metà della stagione 5 di Yellowstone nel novembre 2022 e dopo la conclusione della prima parte della stagione 5, andata in onda a gennaio, sono in attesa dell'arrivo della seconda parte. Ma ancora non è stato annunciato l'inizio delle riprese e a complicare la situazione c'è lo sciopero degli sceneggiatori che incombe su Hollywood.

Tuttavia, la fonte vicina alla produzione dichiara: "Speriamo che si risolva. È una serie troppo grande perché le cose non si risolvano. Spero che Kevin torni per gli episodi rimanenti, ma sembra che Yellowstone finirà dopo questa stagione."

Un'altra fonte che conosce Taylor Sheridan aggiunge che potrebbe aver tenuto le sue stelle all'oscuro dei suoi programmi: "Solo Taylor sa veramente cosa sta succedendo".