Yellowstone: CBS annuncia la serie spinoff sequel Y: Marshals

CBS ha annunciato di aver ordinato la produzione della serie sequel di Yellowstone che avrà al centro Kayce Dutton, il personaggio interpretato da Luke Grimes.

Il progetto, per ora, si intitola Y: Marshals e andrà in onda sugli schermi americani nella serata di domenica.

Cosa racconterà lo spinoff

La prima descrizione di Y: Marshals svela qualche dettaglio della storia che sarà ambientata dopo Yellowstone.

Negli episodi Kayce unisce le sue capacità come cowboy e Navy SEAL per portate giustizia in Montana, dove lui e i membri del suo team devono trovare l'equilibrio tra famiglia, dovere e l'alto costo psicologico legato al lavorare nell'ultima linea della difesa nella guerra contro la violenza nella regione.

Yellowstone 5: una scena della serie

L'universo creato da Taylor Sheridan si espanderà quindi con un nuovo progetto. Lo showrunner Spencer Hudnut ha lavorato allo sviluppo di varie idee per oltre un anno prima di ottenere l'approvazione del creatore dello show originale e la conferma che Luke Grimes avrebbe ripreso il suo ruolo.

Come si era interrotta la storia

Nella serie originale Kayce aveva ceduto la terra a Rainwater e alla sua tribù allo stesso prezzo pagato da James Dutton (Tim Dutton) quando si era trasferito lì con la sua famiglia. Nella proprietà, tuttavia, non si potrà costruire e Kayce, Monica (Kelsey Asbille) e il loro figlio Tate (Brecken Merrill) resteranno nell'area dove hanno costruito una casa.

Y: Marshals sarà prodotta da MTV Entertainment Studios con Sheridan, David C. Glasser, John Linson, Art Linson, Hudnut, Luke Grimes, Ron Burkle, David Hutkin e Bob Yari.

Nei prossimi mesi arriverà sugli schermi anche lo spinoff con star Kelly Reilly e Cole Hauser.