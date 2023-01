Yellowstone 5: il trailer ufficiale del western con Kevin Costner (VIDEO)

Ecco il trailer di Yellowstone 5: dall'1 marzo su Sky, e in streaming solo su NOW, arriva la quinta stagione dell'amatissimo western con Kevin Costner.

Sky ha appena pubblicato il trailer ufficiale di Yellowstone 5, la quinta stagione del celebre e apprezzato western contemporaneo, con Kevin Costner di recente vincitore del Golden Globe come migliore attore in una serie drammatica proprio grazie al ruolo di Jon Dutton, proprietario del leggendario ranch del Montana che dà il titolo alla serie.

Creata da Taylor Sheridan, la quinta stagione torna con la prima parte - otto nuovi episodi - su Sky e in streaming su NOW dal 1° marzo, con due nuovi episodi ogni mercoledì che saranno disponibili anche on demand. Seguitissima saga familiare targata Paramount, la serie vede protagonisti insieme a Costner anche Kelly Reilly, Luke Grimes e Wes Bentley nei panni dei figli di John Dutton (rispettivamente Beth, Kayce e Jamie), oltre a Cole Hauser, Kelsey Asbille, Gil Birmingham e Wendy Moniz-Grillo.

Yellowstone 4: Kevin Costner in un momento drammatico

Nella prima parte della quinta stagione della serie, John Dutton continua a lottare per difendere il suo ranch, la sua eredità e il suo stile di vita nel Montana dalle rivendicazioni dei rappresentanti della riserva indiana di Broken Rock e dalla minaccia rappresentata dalla Market Equities.

Mentre problemi di salute e segreti di famiglia mettono alle strette i Dutton, aspirazioni politiche e nuove relazioni e collaborazioni minacciano il loro futuro e quello del ranch. La posta in gioco si è fatta ancora più alta. Il potere ha il suo prezzo, i Dutton saranno disposti a pagarlo?