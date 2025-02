Paramount, da 1923 a Yellowjackets a NCIS Sydney: tutti i titoli in arrivo a febbraio 2025

Le nuove stagioni delle serie più amate dal pubblico come Yellowjackets e 1923, i film e l'unplugged di Eric Clapton. Per chi invece vuole concedersi leggerezza, ci pensano i ragazzi di Italia Shore.

Ecco allora tutti i titoli che arriveranno a febbraio 2025 su Paramount.

Paramount, le serie tv disponibili a febbraio

Yellowjackets s3, dal 14 febbraio

1923 s2, dal 23 febbraio

NCIS: Sydney s2, dall'8 febbraio

Locandina di Yellowjackets

Nella terza stagione della serie Showtime, le Yellowjackets si trovano di fronte a una fragile vittoria: il brutale inverno che le aveva quasi uccise è alle spalle, ma le tensioni all'interno della squadra mettono a rischio le loro possibilità di essere salvate. Mentre le donne lottano per evitare che le loro vite si disfino, devono affrontare una domanda agghiacciante: chi sono veramente e quali oscure verità nascondono alle altre e a sé stesse? Hilary Swank è la guest star di questa stagione e si unisce al cast insieme a Joel McHale.

Nella seconda stagione di 1923, un inverno crudele porta nuove sfide e questioni in sospeso a Jacob e Cara nel ranch Dutton. Con condizioni difficili e avversari che minacciano di porre fine all'eredità dei Dutton, Spencer intraprende un difficile viaggio verso casa, correndo contro il tempo per salvare la sua famiglia nel Montana. Nel frattempo, Alexandra parte per ritrovare Spencer e recuperare il loro amore.

NCIS: Sydney è la prima serie internazionale del franchise NCIS al di fuori degli Stati Uniti e racconta le crescenti tensioni internazionali nell'Indo-Pacifico. Nella brillante squadra di agenti dell' NCIS statunitense e della Polizia Federale Australiana viene innestata in una task force multinazionale, per tenere sotto controllo i crimini navali nel tratto di oceano più conteso del pianeta.

I film di febbraio

Henry Danger the movie, dal 22 febbraio

The road trip, dal 28 febbraio

Eric Clapton unplugged...over 30 years later, dal 13 febbraio

Basata sul libro best-seller di Beth O'Leary, The Road Trip è una storia moderna e affascinante sull'amore a vent'anni. Una caleidoscopica commedia sentimentale, che esplora l'amore in tutte le sue forme attraverso un trio di relazioni indimenticabili: una storia d'amore divisa per classi, un rapporto di amicizia codipendente e un complicato ma affettuoso legame tra sorelle.

Locandina di Henry Danger

Nel film Henry Danger The Movie, Henry Danger incontra un superfan, desideroso di combattere il crimine con Kid Danger, che entra in possesso di un dispositivo in grado di aprire realtà alternative. Alle prese con una corsa sfrenata, Henry avrà bisogno del suo migliore amico Jasper (Sean Ryan Fox) e della sua nuova spalla superfan per trovare la via d'uscita, o rimarrà bloccato per sempre in un'altra dimensione.

Speciale per il 30° anniversario di MTV Unplugged, si tratta dell'edizione di Eric Clapton unplugged...over 30 years later estesa, remixata e rimasterizzata. Include contenuti esclusivi di Clapton che discute con la troupe l'ispirazione alla base di specifiche canzoni e performance poco prima di salire sul palco, perfettamente integrati con il filmato della performance.

Reality

Italia Shore s2, dal 18 febbraio

I protagonisti del docu-reality vivranno una vacanza indimenticabile in una splendida villa sulla costa laziale a poca distanza da Roma che, anche in questa stagione, farà da cornice ai nuovi episodi. Non mancherà anche una escursione a Napoli, città di provenienza di alcuni dei concorrenti. Un cast di personalità eccentriche e variegate, tutte accomunate da uno stile di vita fuori dagli schemi.