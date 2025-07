Yellowjackets 4: Christina Ricci svela quando potrebbero iniziare le riprese della nuova stagione

Mentre cresce l'attesa per il ritorno di Yellowjackets, una delle serie più discusse e apprezzate degli ultimi anni, Christina Ricci ha condiviso un aggiornamento importante sul futuro dello show. Parlando del suo nuovo film Guns Up in un'intervista con The Direct, l'attrice ha rivelato dettagli interessanti sullo stato della produzione della quarta stagione, offrendo ai fan uno spiraglio di chiarezza.

Cosa ha detto Christina Ricci su Yellowjackets 4

Secondo Ricci, la produzione della nuova stagione non è ancora iniziata, ma potrebbe avviarsi all'inizio del 2026. "Non credo che inizieremo a girare prima di gennaio", ha dichiarato. "È passato pochissimo dal rinnovo della serie, credo appena un mese. È una fase ancora molto preliminare". Le sue parole lasciano intendere che il team creativo è alle primissime fasi di lavoro e che i fan dovranno armarsi di pazienza prima di ricevere notizie più concrete.

Yellowjackets: Juliette Lewis in una scena

Un altro dettaglio importante riguarda la writers' room, il gruppo di sceneggiatori incaricato di ideare la trama dei nuovi episodi. Ricci ha sottolineato che, al momento, non è ancora operativa. "Non credo abbiano cominciato a scrivere", ha detto, segnalando che la stesura della sceneggiatura non è ancora iniziata. Questo suggerisce che la tabella di marcia è ancora in fase di definizione e che potrebbero volerci diversi mesi prima di vedere i primi segnali tangibili della nuova stagione.

In base alle tempistiche delle stagioni precedenti, è plausibile ipotizzare che le riprese durino circa sei mesi, con l'uscita degli episodi prevista uno o due mesi dopo la fine della produzione. Se i lavori inizieranno davvero a gennaio 2026, come suggerito, la data di uscita potrebbe collocarsi nell'ultimo trimestre dello stesso anno, forse tra ottobre e dicembre. Tuttavia, nulla è ancora ufficiale.

Yellowjackets: Sophie Nélisse ed Ella Purnell in una scena della serie

Nonostante la mancanza di conferme formali, l'annuncio del rinnovo da parte di Showtime rappresenta un segnale positivo. Yellowjackets ha saputo distinguersi nel panorama delle serie contemporanee grazie alla sua struttura narrativa complessa, alle atmosfere cupe e a un cast corale di altissimo livello, che alterna abilmente i piani temporali dell'adolescenza e dell'età adulta.

Christina Ricci, che interpreta la versione adulta di Misty, è una delle interpreti più apprezzate della serie. Il suo personaggio, tanto imprevedibile quanto affascinante, ha conquistato pubblico e critica, contribuendo in maniera significativa al successo dello show. La sua presenza costante anche durante le pause produttive conferma il suo forte legame con il progetto.

Resta comunque da vedere se la quarta stagione seguirà lo stesso schema produttivo delle precedenti o se subirà variazioni dovute a esigenze creative o a questioni logistiche. L'industria televisiva sta attraversando un momento di grandi cambiamenti, e molte produzioni stanno rivedendo tempi, budget e modalità operative.

Nel frattempo, i fan continuano a discutere online delle teorie più disparate sul futuro delle protagoniste, analizzando i colpi di scena lasciati in sospeso e immaginando cosa potrebbe accadere nei prossimi episodi. La conclusione della terza stagione ha infatti lasciato numerosi interrogativi aperti, aumentando ulteriormente le aspettative per il prossimo capitolo.

In attesa di un annuncio ufficiale da parte di Showtime, le dichiarazioni di Christina Ricci rappresentano l'aggiornamento più concreto sul futuro di Yellowjackets. La speranza è che la pre-produzione possa accelerare nei prossimi mesi e che la serie torni presto a sorprendere con le sue atmosfere inquietanti e il suo stile narrativo unico.