XO, Kitty: dai BTS alle BLACKPINK, dai SEVENTEEN ai Tears for Fears: tutte le canzoni della serie Netflix

XO, Kitty è finalmente approdato su Netflix, e sta facendo parlare di sé per tante ragioni, inclusa una colonna sonora estremamente attuale e piena di hit. Scopriamo insieme quali sono i brani che hanno accompagnato la più giovane di casa Covey nella sua avventura in Corea, la patria del K-pop e di band come BTS, BLACKPINK e SEVENTEEN.

Lo spin-off di To All The Boys, da poco arrivato su Netflix, è già tra i titoli più visti della piattaforma. La serie, incentrata sulla vita scolastica e sentimentale della sorellina di Lara Jean, Kitty (quella che ha mandato le lettere mai spedite della sorella, ovvero colei che bisogna ringraziare per la coppia Lara Jean + Peter), ha conquistato gli abbonati, e uno dei motivi non può che essere la sua "potentissima" colonna sonora.

Potentissima perché, grazie anche all'ambientazione (Kitty va a studiare in Corea del Sud), XO, Kitty è stracolmo di hit del K-Pop, rendendola un'ottima fonte d'ispirazione per playlist negli Spotify dei fan del genere.

Qui di seguito trovate riportati i brani che sentite in ogni episodio (cortesia di The Wrap che ha stilato l'elenco) di XO, Kitty:

Episodio 1: XO

"Nobody" by Anna of the North

"Spinning" by GRAE

"Hot" by SEVENTEEN

"Telepathy" by BTS +"Baam" by MOMOLAND

"Pink Venom" by BLACKPINK

"What You Waiting For (Live)" by SOMI

"Watcha Thinka Me Now" by Rayelle

"Up and Awa" by Dead End Kids

"Darl+ing" by SEVENTEEN

Episodio 2: WTF

"You Never Know" by BLACKPINK

"Tonight" by 5 Alarm

"Dance!" by Nakwon +"Soft Spot" by Claud

"XOXO" by JEON SOMI

"You & Me" by Kilder

"Boom Boom Boom" by 5 Alarm

Episodio 3: KISS

"The Chase" by Emmit Fenn

"Everybody Wants to Rule the World" by Tears for Fears

"Deeper Than the Dark" by Love x Stereo

Episodio 4: TGIF

"Venom" by Stray Kids

"Maniac" by Stray Kids

"Don't Freak" by The Aces

"I Can't Stop Me" by Twice

"Be With You" by Hi-Five

"Oh Yeah" by CSCS

Episodio 5: TBH

"Time Machine" by Juju B. Good

"Best Shot" by Wonho

"Everybody Wants to Rule the World" by Tears for Fears

"Hann (Alone in Winter) by (G)I-DLE

Episodio 6: BYOB

"Cocoa" by Sweet the Kid

"B(oo)m-Boxx" by Itzy

"Now Go" by Marc Jackson Burrows

"Pink Sky Complex (feat. ZUDDI)" by Edge of Silence

"The Weekend" by 88rising Bibi

"Own It" by Kali J

"Everybody Wants to Rule the World" by Juju B. Goode

"Smoke Signals" by Dabin

Episodio 7: TIL

"Smoke Signals" by Dabin

"Dumb Dumb" by Jeon Somi

"How Bout You (Inst) by JETTE

"Icy" by ITZY

"Dazed and Confused" by Glen Check

Episodio 8: LFG

"Stay This Way" by Fromis_9

"Sins" by Glen Check

"Rainbow Freestyle" by Juju B. Goode

"Edge of Silence" by Monologue (Feat. Yun Hee Won)

Episodio 9: SNAFU

"Comes & Goes" by La Felix

"I'm a Winner" by Carolyn Jordan, Craig Hardy and Peter Boyes

"Dare You Not To Dance" by Haiku Hands

"Business as Usual" by John Chuck and The Class

"Alone" by Miso

"Y Don't U" by Park Hye Jin

Episodio 10: OTP

"Run Away" by MONA

"W8ing 4 U" by Vegyn, Soo Joo

"No Good Reason" by Everglow

"Guess I've Changed" by Caveboy

"About Love" by Marina

Buon ascolto!