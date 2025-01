XO, Kitty 2: la showrunner spiega il finale e anticipa una possibile terza stagione

La seconda stagione di XO, Kitty si è conclusa da poco, lasciando molti fan con un mix di emozioni contrastanti. In una recente intervista, la showrunner Jessica O'Toole ha colto l'opportunità di spiegare il finale e accennare a cosa potrebbero riservare i prossimi capitoli della serie.

O'Toole, che ha lavorato con Jenny Han anche alla terza stagione di L'estate nei tuoi occhi, ha rivelato che il caos e la tensione che caratterizzano il finale della seconda stagione sono il risultato di un "tempismo sbagliato".

Le parole della showrunner

La trama della serie, spin-off di To All the Boys I've Loved Before, ruota attorno alla giovane Kitty (Anna Cathcart), la sorella minore di Lara Jean Covey, che torna alla Korean International School di Seoul per concludere il suo anno di studi all'estero. Durante questa stagione, Kitty è anche impegnata a risolvere il mistero del ragazzo Simon, menzionato nella lettera della madre, e a confrontarsi con un complicato triangolo amoroso.

XO, Kitty: un'immagine della serie

Nonostante Kitty tenti di allontanarsi da Yuri (minacciata dal consiglio della sorella maggiore), la sua lettera segreta viene rivelata al gruppo di amici, portando alla luce il bacio tra Kitty e Yuri e mettendo fine alla relazione di Yuri con Julianna. Ma per la showrunner, il triangolo amoroso non è mai stato l'obiettivo principale.

"Volevo che tutto sembrasse il più realistico possibile, senza trattare i personaggi come semplici pedine in un gioco o strumenti narrativi", ha dichiarato O'Toole in un'intervista con Deadline. "Kitty e Yuri sono partiti da un punto ben preciso: Yuri aveva una relazione con Juliana, e non volevo ignorarlo. Quando Kitty ha baciato Yuri, era consapevole che le cose non sarebbero andate bene, perché c'era stato un tradimento e una bugia, e, inoltre, Juliana non se lo meritava", ha aggiunto.

La complicazione nelle dinamiche tra i tre personaggi è stata accentuata dalla convivenza tra Kitty e Julianna, e dal desiderio di Yuri di rimanere amico di Kitty, creando un'atmosfera di continua tensione. "Quando una relazione inizia male, è difficile che funzioni. Il tempismo è tutto, e quando si è giovani, è facile fare le cose nel momento sbagliato", ha spiegato la showrunner.

XO, Kitty 3 si farà? Parla la regista

XO, Kitty: una scena

O'Toole ha anche parlato delle possibilità per la terza stagione, esprimendo entusiasmo per l'evoluzione della serie. Con un ensemble di personaggi sempre più ampio e un'ambientazione che offre ampie opportunità narrative, la showrunner ha sottolineato l'importanza di esplorare la crescita personale dei protagonisti.

"Sarei entusiasta di continuare a esplorare questo mondo e questi personaggi", ha dichiarato O'Toole. "C'è così tanto in Corea da scoprire, oltre a Seoul, e molti dei nostri personaggi hanno famiglie con storie ancora da raccontare. Mi piacerebbe che la serie evolvesse insieme ai personaggi, crescendo con loro", ha concluso, lasciando intendere che le potenzialità per il futuro di XO, Kitty sono enormi.