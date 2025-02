XO, Kitty ottiene il via libera alla produzione della stagione 3, ecco il video dell'annuncio del rinnovo

Netflix ha annunciato il rinnovo per la stagione 3 della serie XO, Kitty, il progetto ispirato ai libri scritti da Jenny Han.

In un video condiviso online si vede infatti la protagonista Anna Cathart mentre riceve dei fiori, accompagnati da un biglietto che rivela il futuro dello show, e uno script delle puntate inedite.

L'annuncio di XO, Kitty 3

Il 16 gennaio era arrivata in streaming la seconda stagione di XO, Kitty e la showrunner Jessica O'Toole, commentando il rinnovo della serie, ha dichiarato: "Sono così entusiasta nel ritornare a Seoul per un'altra stagione con il nostro incredibile cast e la troupe".

La sceneggiatrice ha inoltre anticipato che nelle prossime puntate ci saranno ancora più momenti drammatici e situazioni complicate: "So che abbiamo lasciato i fan con un cliffhanger alla fine della stagione 2, ma posso promettere che varrà la pena attendere la 3, che comprende anche il nostro primo episodio ambientato in estate, senza dimenticare molto amore, amicizie, avventure... e baci. Ci saranno molti baci".

Nel cast, oltre ad Anna Cathcart che ha la parte di Kitty Song Covey, ci sono anche Minyeong Choi, Gia Kim, Sang Heon Lee, Anthony Keyvan, Regan Aliyah, Audrey Huynh, and Peter Thurnwald with Sasha Bhasin, Joshua Lee, Jocelyn Shelfo, Michael K. Lee, e Philippe Lee.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Cosa ha raccontato la seconda stagione

Nel secondo capitolo della storia, Kitty ha iniziato un nuovo semestre a Seoul. La giovane, da poco single, è pronta a cominciare un nuovo capitolo della sua vita e cerca di evitare ogni possibile dramma. La teenager potrebbe essere disposta a frequentare di nuovo i ragazzi, ma presto si ritrova alle prese con la scoperta di una lettera legata al passato della madre che dà il via a una nuova indagine a Seoul.

Nuovi arrivi e segreti metteranno alla prova legami e amicizie. La prima stagione era infatti solo l'inizio di come Kitty ha imparato quanto la vita, la famiglia e l'amore possano essere complicati.