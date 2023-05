XO, Kitty: le star Sang Heon Lee e Gia Kim sono fratello e sorella, ma hanno accenti diversi: ecco perché

I fan della serie Netflix XO, Kitty sono rimasti sorpresi nello scoprire che le star Sang Heon Lee e Gia Kim sono in realtà fratello e sorella, anche perché hanno accenti totalmente diversi... Ma sono proprio loro a spiegare il perché.

Tra i personaggi che hanno maggiormente catturato il cuore degli abbonati Netflix dopo la visione dello spin-off di To All The Boys XO, Kitty si piazzano sicuramente in cima alla classifica Min Ho e Yuri, interpretati rispettivamente da Sang Heon Lee e Gia Kim.

Nei giorni successivi all'uscita dello show, però, una rivelazione ha tenuto banco tra i fan: i due attori, nella vita reale, sono fratelli! Una curiosità che ha spiazzato molti, anche perché i due vantano persino due accenti inglesi totalmente differenti (sì, quelli che sentite nella serie sono proprio i loro accenti).

Sono state, tuttavia, le stesse star (e Netflix con un tweet) a spiegarci come mai.

"Sang Heon Lee (Min Ho) e Gia Kim (Yuri) in XO, Kitty sono fratello e sorella nella vita reale! Hanno appreso l'Inglese in paesi differenti, per questo hanno accenti diversi!" si legge nel tweet.

Intanto, ai microfoni di Her Campus, come riporta PopBuzz, Gia ha rivelato che i due sono entrambi nati in Corea del Sud e cresciuti a Hong Kong che, aggiunge, è un po' la loro seconda città natale.

Ma dopo aver frequentato l'università di Hong Kong, Gia, che è due anni più grande del fratello, si è trasferita a Los Angeles, dove ha studiato recitazione all'Art of Acting Studio.

Sang Heon, invece, dopo 11 anni trascorsi a Hong Kong, ha frequentato una scuola internazionale e poi studiato Performing Arts alla University of Northampton, in Inghilterra. In seguito, è tornato in Corea per prendere parte al periodo di servizio militare obbligatorio, come si apprende da Teen Vogue.

Non sappiamo ancora con certezza se ci sarà una seconda stagione di XO, Kitty, ma dati anche i cliffhanger con cui ci ha lasciato la serie (e il fatto che i personaggi delle due star via siano coinvolti in prima persona), i fan si aspettano di rivedere molto presto Kitty, Min Ho, Yuri e il resto della banda su Netflix.

E voi, avete già visto la prima stagione di XO, Kitty?