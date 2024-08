X-Men: svelata la data di inizio riprese del reboot della Marvel

Nel marzo 2019, i Marvel Studios hanno riottenuto i diritti cinematografici di X-Men, Fantastici Quattro e Deadpool dopo l'acquisizione della Fox da parte della Disney per 71,3 miliardi di dollari. Più di recente, Kevin Feige ha dichiarato che l'"era mutante" sta per arrivare nel MCU, il che significa che avremo il reboot degli X-Men che i fan attendono da tempo.

Rafe Judkins e Michael Lesslie sono in lizza per scrivere la sceneggiatura. Non c'è ancora un regista. Solo il mese scorso è stato riferito che Jordan Peele si era incontrato con la Marvel per dirigere il reboot, ma sembra che da quell'incontro non sia scaturito nulla.

Hugh Jackman: l'incontro con Ke Huy Quan 24 anni dopo il primo X-Men: "Gentile come me lo ricordavo"

Quando inizieranno le riprese del reboot di X-Men?

Ora, Production Weekly indica un inizio di produzione alla fine del 2025 per X-Men, il che sembra confermare un precedente rapporto che accennava alla stessa data. Non ci sono dettagli sui personaggi, le storie o gli attori di questa prossima incarnazione degli X-Men, ma non sorprenderebbe se la prossima settimana al D23 venissimo a conoscenza di ulteriori dettagli. Anche se un recente rumor avrebbe anticipato tre membri della squadra di mutanti del prossimo reboot.

Il cast di X-Men - Le origini: Wolverine al completo

Ci sono stati molti brutti film sugli X-Men: X-Men: The Last Stand ('06), X-Men - Le origini: Wolverine ('09), X-Men: Apocalypse ('16), Dark Phoenix ('19), The New Mutants ('20)... La Fox ha sfruttato questo franchise per qualche decennio.

Gli ultimi film del franchise, in particolare Dark Phoenix, hanno fatto sì che da quasi sei anni non uscisse più un film degli X-Men. Era necessario prendersi una pausa, ma ora la Disney sta per riavviare il progetto.

I film degli X-Men della Fox erano la loro IP più redditizia sullo schermo. La Disney ha acquistato la 20th Century Fox e il suo intero catalogo nel 2019, quindi ora è responsabile dei personaggi e molto probabilmente li incorporerà in questa ultima incarnazione del MCU. Si vocifera che Wolverine sia stato reinserito nel cast, il che significa che non ci sarà più Hugh Jackman, un grosso errore.