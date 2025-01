X-Men: questa star di Avatar interpreterà Ciclope nel reboot Marvel?

Ultimamente c'è stato un gran fermento intorno al reboot degli X-Men dei Marvel Studios, con la star di Stranger Things Sadie Sink che sarebbe favorita per il ruolo di Jean Grey e Ayo Edebiri di The Bear potenzialmente tra i papabili per Tempesta. Inoltre, sarebbe emerso che i personaggi di Gambit e Kitty Pryde saranno presenti nel film.

Oggi abbiamo finalmente qualche notizia sul leader della squadra, ovvero Scott Summers/Cyclope. Anche se è ancora presto per il progetto - che, secondo gli ultimi aggiornamenti, è attualmente in fase di scrittura con Michael Lesslie come sceneggiatore - sembra che il processo di casting stia lentamente iniziando.

Secondo quanto riportato dall'insider MyTimeToShineHello (che non sempre è attendibile, va specificato), Jack Champion, attore noto principalmente per essere apparso in Avatar: La via dell'acqua e Scream VI, sarebbe tra i volti presi in considerazione per il ruolo di Ciclope nel reboot di X-Men.

Jack Champion

Dove abbiamo già visto Jack Champion (spoiler: è già apparso nel MCU)

La filmografia del giovane attore include Avatar: La via dell'acqua, dove ha interpretato Miles "Spider" Socorro e Scream VI, dove era Ethan Landry. Ha anche avuto un piccolo ruolo come "Kid on Bike" (il ragazzo in bicicletta che incontra Scott Lang) in Avengers: Endgame e tornerà nei sequel di Avatar di James Cameron.

Marvel, svelata (apparentemente) la data d'uscita del reboot sugli X-Men

L'astro nascente è probabilmente uno dei tanti attori presi in considerazione per quello che sarà sicuramente un ruolo da protagonista nel film e, visto che ha solo 20 anni, il tutto farebbe pensare ancora una volta che il nuovo team di mutanti sarà molto giovane. Con i Marvel Studios che vogliono costruire il MCU attorno a questi personaggi, la cosa non stupisce affatto.

Parlando del futuro degli X-Men nel MCU lo scorso anno, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige aveva dichiarato: "Vedrete che continuerà nei prossimi film con alcuni protagonisti degli X-Men che potreste riconoscere. Subito dopo, l'intera storia di Secret Wars ci condurrà in una nuova era dei mutanti e degli X-Men".