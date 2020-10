X-Men - L'inizio: James McAvoy fece un errore nel prepararsi al ruolo: ecco quale

Al fine di prepararsi per il ruolo di Charles Xavier, James McAvoy commise un grave errore prima dell'inizio delle riprese di X-Men - L'inizio, errore che costrinse il regista a parlare con le truccatrici e le costumiste al fine di porre rimedio alla svista dell'attore che avrebbe condizionato il corso dell'intero film.

Un intendo primo piano di James McAvoy nei panni del Professor Charles Xavier in X-Men: First Class

Non appena gli venne comunicato che l'inizio delle riprese era ormai prossimo McAvoy non perse tempo e si rasò immediatamente la testa; l'attore americano apprese soltanto in seguito che i realizzatori volevano che Xavier avesse una testa piena di capelli nel prequel della saga di X-Men.

James McAvoy è il professor Charles Xavier in X-Men: First Class

Per risolvere questo problema estetico McAvoy fu costretto ad indossare delle extension per un mese intero, sin dall'inizio delle riprese. Nel 2016 l'attore ottenne finalemnte il via libera e si rasò la testa per recitare in X-Men: Apocalisse.

In X-Men: l'inizio, James McAvoy interpreta il ruolo di Charles Xavier/Professor X, un telepatico che crede fermamente nella co-esistenza tra mutanti ed esseri umani. A differenza del Professor X dei precedenti capitoli della saga, in questa pellicola McAvoy interpreta un giovane donnaiolo, definito una "peste del sesso", durante un'intervista, dallo stesso attore.