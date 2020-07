X-Men le origini - Wolverine: Hugh Jackman e Liev Schreiber, una preparazione fisica intensa

Durante le riprese di X-Men le origini - Wolverine, Liev Schreiber, per non sfigurare al fianco di Hugh Jackman, fu costretto ad indossare, per il suo ruolo di Victor Creed, una tuta simile a quella che Vinnie Jones aveva già indossato in uno dei precedenti capitoli del franchise: X-Men: Conflitto finale.

il cattivo Liev Schreiber in una scena di X-Men - Le origini: Wolverine

Al fine di rendere il suo fisico paragonabile a quello di Hugh Jackman, che aveva raggiunto un peso pari a duecento venti libbre, inizialmente l'attore pensò di utilizzare la tuta; ben presto però si rese conto che recitare al fianco di Jackman con quel costume era una vera e propria umiliazione.

L'attore quindi decise di parlare con i produttori al fine di ottenere più tempo, prima dell'inizio delle riprese, per aumentare la sua massa muscolare. Schreiber si allenò per tre mesi durante le riprese di Defiance - I giorni del coraggio in Lituania e continuò ad allenarsi anche in seguito, al fianco di Jackman.

Hugh Jackman fece anche in modo che Liev Schreiber aggiungesse una grande quantità di proteine alla sua dieta, dieta che lo stesso Liev definiva "il genocidio dei polli". Schreiber riuscì a prendere più di quindici chili di muscoli e fu costretto ad acquistare dei nuovi vestiti: "Non entro più nei miei vestiti preferiti adesso ma sono felice perché essere in forma era un vero e proprio dovere nei confronti del franchise."