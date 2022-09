X-Men: il film non verrà realizzato ancora per molto tempo

I fan del Marvel Universe possono mettersi l'animo in pace, il film sugli X-Men arriverà tra molto, molto tempo. Lo ha ribadito il capo di Marvel Kevin Feige nel corso della presentazione dei nuovi film al D23 Expo.

Justin Kroll di Deadline ha riportato su Twitter le parole pronunciate da Kevin Feige secondo cui un film sugli X-Men "non avverrà per molto tempo. Al di là dell'ingaggio di uno sceneggiatore, è improbabile che qualsiasi decisione sul cast venga presa a breve."

In seguito Feige ha detto che pensa che il film entrerà in produzione entro i prossimi quattro anni, ma per adesso è molto più lontano di quanto si pensi. Ciò non significa necessariamente che mutanti come Wolverine e Storm non si presenteranno prima di allora, ma sembra sempre più probabile che non otterranno il loro film fino alla Fase 7 o oltre.

Se quanto riportato corrisponde al vero, per il momento tutte le anticipazioni su chi interpreterà Professor X o Magneto possono essere ignorate in quanto prive di fondamento. Illazioni anche sul coinvolgimento di varie star - da John Krasinski a Emily Blunt - come possibili interpreti di Fantastic Four. Al di là della conferma di Matt Shakman alla regia di Fantastic Four, per il momento sul film si sa ben poco. Secondo quanto riportato, "Feige, per lo più, non vuole prendere grandi decisioni sul casting senza ricevere input dal suo regista". Visto che Matt Shakman è salito a bordo solo di recente, è altamente improbabile che abbiano cementato il cast senza il suo contributo.

Nel corso del panel, Kevin Feige ha rivelato il casting di Thunderbolts.