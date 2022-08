Fantastic Four, Penn Badgley sarà Reed Richards nel film del MCU? Gli ultimi rumor

L'attore di Gossip Girl e You Penn Badgley potrebbe interpretare Reed Richards nel Fantastic Four del MCU? Vediamo cosa dicono gli ultimi rumor.

Il Fantastic Four del MCU ha già scelto il suo Reed Richards? E sarà davvero Penn Badgley, la star di You e Gossip Girl? Vediamo insieme quali sono gli ultimi rumor in merito.

Devin Faraci, ex editor-in-chief di Birth. Movies. Death. ha raccontato durante il Marvelvision Podcast, come riporta anche The Direct, che i Marvel Studios avrebbero contattato l'interprete di Joe Goldberg e Dan Humphrey Penn Badgley per ricoprire il ruolo del patriarca della prima famiglia di supereroi dei fumetti Marvel nel film Fantastic Four.

"È da tempo che faccio praticamente campagna elettorale per un Reed Richards di origini afroamericane. Credo che John David Washington sarebbe fantastico nel ruolo. Voglio dire, è da sempre che lo dico, ma non lo otterrò. Non otterrò nemmeno un Reed Richards nero. Ciò che credo, è che sarà un Reed Richards molto tradizionale" ha spiegato Faraci.

"I tipi con cui stanno parlando attualmente i Marvel Studios sono tutti uomini bianchi. Quel tipo della serie tv You [Penn Badgley], che probabilmente ha già ottenuto il ruolo, detta in tutta onestà, è un uomo bianco. Sceglieranno di procedere con lo standard..." e ha poi aggiunto "E tra l'altro, lui è fantastico eh. È un'ottima scelta. Ma molto classica".

Per ora, ovviamente, è ancora tutto da vedere, mancando anche l'ufficialità sul regista (anche se sembra ormai quasi sicuro che sarà Matt Shakman a dirigere il film), ma chissà che non sia davvero solo questione di tempo prima di un annuncio.

E voi, cosa ne pensate di Penn Badgley come potenziale interprete di Reed Richards?

Fantastic Four arriverà a novembre 2024 al cinema.