X-Men: Dark Phoenix, il terzo atto del film è stato radicamente cambiato

X-Men: Dark Phoenix ha subito degli importanti cambiamenti: il terzo atto del film, secondo le nuove indiscrezioni, non sarà più ambientato nello spazio, ma su un treno.

Il cinecomic con protagonista Sophie Turner nel ruolo di Jean Grey arriverà nei cinema nel mese di giugno e la trasformazione di parte della storia è stata decisa dopo aver ultimato le riprese nel mese di ottobre 2017.

Gli autori di X-Men: Dark Phoenix, nella fase di post-produzione, hanno infatti deciso di modificare il look di Phoenix, rendendola meno fiammeggiante secondo quanto dichiarato dal regista Simon Kinberg, e hanno rigirato il terzo atto che non si svolgerà più nello spazio e ora mostrerà gli X-Men rapiti e a bordo di un treno militare.

Il produttore Hutch Parker ha poi lodato il lavoro compiuto da Sophie Turner: "Il film racconta la storia di Jean Grey che si evolve in qualcosa di diverso rispetto al personaggio iniziale ed è quello che ha fatto Sophie: è passata dall'essere una ragazzina in X-Men: Apocalypse all'essere senza alcun dubbio totalmente concentrata sul lavoro e sul dimostrare un livello di preparazione che ha sorpreso tutti".

James McAvoy, nel cast con la parte del Professor X, ha aggiunto: "Se Sophie doveva lavorare 10 ore sul set si preparava per 20 ore. Si è messa nelle mani di Simon e si è fidata di lui, aiutandolo inoltre a creare questa dinamica".

La storia di X-Men: Dark Phoenix prende il via dieci anni dopo X-Men: Apocalisse e mostra gli X-Men in una condizione in cui non erano mai stati prima, quella di eroi nazionali. Il tema si imbarca in una missione di routine nello spazio, ma la situazione precipita e i mutanti si ritroveranno coinvolti in una battaglia intergalattica contro Jean Grey. La storia è basata sull'arco narrativo dei fumetti incentrati sulla Fenice Nera. Jean Grey perderà il controllo dei suoi enormi poteri, sprigionandoli in tutta la loro pericolosa potenza. Il team dei Mutanti, fra cui Scott Summers (Tye Sheridan), sarà quindi costretto a battersi con Dark Phoenix.

L'uscita italiana di X-Men: Dark Phoenix è fissata per il 6 giugno.