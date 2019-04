X-Men: Dark Phoenix, Jennifer Lawrence e Sophie Turner riunite in una nuova foto

Una nuova immagine di X-Men: Dark Phoenix vede riunite le star Jennifer Lawrence e Sophie Turner che interpretano, rispettivamente, Mystica e Jean Grey.

X-Men: Dark Phoenix sarà l'ultimo film a portare avanti la storia "classica" degli X-men prima dell'ingresso dei personaggi nel Marvel Cinematic Universe. Jennifer Lawrence e Sophie Turner faranno ritorno nei ruoli di Mystica e Jean Grey, come mostra una nuova toccante foto diffusa sui social. Nell'immagine vediamo Mystica impegnata a cercare di calmare Sophie Turner, a quanto pare con esiti disastrosi.

La storia di X-Men: Dark Phoenix prende il via dieci anni dopo X-Men: Apocalisse e mostra gli X-Men in una condizione in cui non erano mai stati prima, quella di eroi nazionali. Il tema si imbarca in una missione di routine nello spazio, ma la situazione precipita e i mutanti si ritroveranno coinvolti in una battaglia intergalattica contro Jean Grey. La storia è basata sull'arco narrativo dei fumetti incentrati sulla Fenice Nera. Jean Grey perderà il controllo dei suoi enormi poteri, sprigionandoli in tutta la loro pericolosa potenza. Il team dei Mutanti, fra cui Scott Summers (Tye Sheridan), sarà quindi costretto a battersi con Dark Phoenix.

L'uscita italiana di X-Men: Dark Phoenix è fissata per il 6 giugno.