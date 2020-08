X-Men: confermato il revival Disney della serie animata

I produttori di Insuperabili X-Men, la serie animata dei mutanti Marvel, hanno annunciato di essere in trattative con Disney per un revival dello show anni '90.

Il team creativo che nel 1992 diede vita alla serie animata degli X-Men sta portando avanti una trattativa con la Disney per poter ridare vita allo show che, di conseguenza, troverebbe spazio in anteprima sulla piattaforma Disney+.

Nella prima metà degli anni '90, Insuperabili X-Men (X-Men: The Animated Series nella versione originale) spianò la strada a tutti quei fumetti che di lì a poco avrebbero intrapreso il medesimo salto sul piccolo schermo. Nell'era dei remake e dei revival, non stupisce quindi la possibilità che lo show targato Fox Kids torni in voga a distanza di venti anni dal suo debutto.

A confermare l'esistenza della trattativa è stato Larry Houston, ovvero colui che insieme a Will Meugniot produsse la serie originale. Ai tempi, Houston si occupò anche della regia e non ha mai nascosto il desiderio di dar seguito allo show animato. "Abbiamo avuto dei colloqui, nient'altro" ha detto il produttore statunitense durante un panel virtuale di Wizard World. "Abbiamo parlato ma adesso sta a loro prendere una decisione. Noi gli abbiamo fatto sapere che siamo disponibili per qualunque cosa vogliano fare in futuro".

Larry Houston, ormai pensionato, ha sempre dichiarato che per gli X-Men sarebbe tornato volentieri a lavorare, anche solo "per uno speciale, un singolo episodio oppure una serie limitata da cinque episodi". A portare avanti lo stesso desiderio sono stati anche diversi elementi del cast originale, tra cui i doppiatori di Sinistro (Chris Britton), secondo il quale una nuova stagione "sarebbe favolosa", e della Bestia (George Buza) a cui "piacerebbe molto farlo".

Ricordiamo che il cast della serie comprendeva l'intera squadra di mutanti e quindi Wolverine: L'immortale, Bestia, Ciclope, Tempesta, Jean Grey, Jubilee, Gambit e Rogue. Le cinque stagioni prodotte tra il 1992 ed il 1997, per un totale di 76 episodi, sono attualmente disponibili su Disney+.