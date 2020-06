X-Men, gli artigli di Wolverine creati da un fan distruggono persino il cemento

X-Men, gli artigli di Wolverine non sono certo solo per scena: un fan ricrea l'iconica 'arma' e la utilizza per distruggere un muro di cemento.

Gli X-Men nella vita reale? Non sappiamo come sarebbero, ma potremmo farci un'idea su Wolverine grazie al lavoro di questo fan Marvel, che ha realizzato da sé gli artigli del celebre mutante... E ci ha distrutto persino un muro di cemento.

Si chiama James Hobson, ovvero The Hacksmith, l'ideatore di Make it Real, un segmento YouTube in cui, come potete vedere nel video qui sopra, Hobson realizza in casa - e ora che ha un certo seguito, nell'edificio in cui porta avanti la sua attività - oggetti provenienti dal mondo dei fumetti.

Il suo primo progetto, che risale a ben undici anni fa, come spiega lui stesso, furono gli artigli di Adamantio di Wolverine; progetto che, adesso, Hobson vuole rivisitare. Così sono nati i nuovi artigli di Wolverine, questa volta più simili a quelli che abbiamo visto nel film X-Men: Le Origini - Wolverine, ovvero quelli d'osso. Dopo aver apportato alcune modifiche al design del prototipo iniziale, Hobson realizza gli artigli in metallo, ma grazie anche a una speciale polvere, li rende esteticamente simili a delle vere e proprie ossa.

Cominciano dunque i test di prova, in cui gli artigli tagliano e bucano di tutto, dalle buste plastica alle lattine, dai cavoli ai meloni (non scherziamo, guardate il video).

Ma arriva poi il fatidico momento: riusciranno a trafiggere il cemento? La risposta, fortunatamente anche per l'incolumità di Hobson, è sì, ma vi lasciamo alla visione del video per scoprire tutto il procedimento e verificarne i risultati.