X-Men: Apocalisse, stasera su Italia 1 il film con Jennifer Lawrence

Stasera su Italia 1, alle 21:20, va in onda X-Men: Apocalisse, film diretto nel 2016 da Bryan Singer, nona pellicola dedicata ai mutanti Marvel e secondo film della tetralogia prequel sugli X-Men.

Apocalypse (Oscar Isaac), il primo e più potente mutante, ha accumulato i poteri di molti altri mutanti, diventando immortale e invincibile. Dopo essersi risvegliato da un sonno durato migliaia di anni, è disilluso nei confronti del mondo in cui si trova e recluta un team di potenti mutanti, tra cui uno sfiduciato Magneto (Michael Fassbender), per eliminare l'umanità e creare un nuovo ordine mondiale in cui lui regnerà. Mentre il destino della Terra è a rischio, Raven (Jennifer Lawrence), con l'aiuto del Professor X (James McAvoy), deve guidare una squadra di giovani X-Men per salvare l'umanità.