X-Men '97: secondo le prime reazioni la serie Marvel è 'assolutamente epica' e 'stupefacente'

Mancano pochi giorni all'uscita di X-Men '97, la nuova serie animata ispirata ai fumetti Marvel che debutterà su Disney+, così sono arrivate online le prime reazioni da parte della critica. Su queste pagine trovate il trailer della serie.

A meno di una settimana dalla prima di X-Men '97 su Disney+, prevista per il 20 marzo, la serie è stata presentata in anteprima mondiale a Hollywood e ora i critici e i fan che hanno avuto modo di vederla hanno pubblicato le loro prime reazioni.

C'è chi afferma si tratti di un ritorno "assolutamente epico" per questi personaggi, e chi la definisce davvero "stupefacente". Per alcuni, "l'effetto nostalgia è assolutamente ben gestito" nei primi tre episodi (quelli mostrati alla stampa), mentre per altri lo show "è al di sopra delle aspettative".

Di che cosa parla X-Men '97?

X-Men '97 della Marvel Animation rivisita l'iconica epoca degli anni '90: gli X-Men, un gruppo di mutanti che usa le proprie doti straordinarie per proteggere un mondo che li odia e li teme, sono messi alla prova come mai prima d'ora, costretti ad affrontare un nuovo futuro pericoloso e inaspettato.

Il cast vocale di X-Men '97 comprende Ray Chase nel ruolo di Ciclope, Jennifer Hale nel ruolo di Jean Grey, Alison Sealy-Smith nel ruolo di Tempesta, Cal Dodd nel ruolo di Wolverine, JP Karliak nel ruolo di Morph, Lenore Zann nel ruolo di Rogue, George Buza nel ruolo di Bestia, AJ LoCascio nel ruolo di Gambit, Holly Chou nel ruolo di Jubilee, Isaac Robinson-Smith nel ruolo di Bishop, Matthew Waterson nel ruolo di Magneto e Adrian Hough nel ruolo di Nightcrawler.

X-Men '97: la nuova serie animata è ambientata nel MCU?

Beau DeMayo è stato il capo sceneggiatore, ma è stato licenziato pochi giorni fa per motivi attualmente ignoti; gli episodi sono diretti da Jake Castorena, Chase Conley e Emi Yonemura, mentre la serie è prodotta esecutivamente da Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso e DeMayo.