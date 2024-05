Il Magneto di X-Men '97 avrebbe sconfitto facilmente Thanos in Avengers: Infinity War?

X-Men '97 occupa un posto tutto suo all'interno del mondo Marvel e non è collegato alla linea temporale principale del Marvel Cinematic Universe. Questo ha spinto alcuni a credere che il Magneto della serie animata fosse forte abbastanza da battere il Thanos di Avengers: Infinity War.

A pensarlo è il doppiatore del personaggio Matthew Waterson, che ha recentemente concesso un'intervista in cui ha parlato della nuova versione di Magneto e anche quale crossover gli piacerebbe affrontare ipoteticamente.

"Se si guarda a ciò che la Marvel ha fatto di recente, ce ne sono di divertenti. Magneto avrebbe potuto essere un'aggiunta interessante alla storia di Thanos, perché il guanto è di metallo. Magneto avrebbe potuto risolvere la questione in tempi relativamente brevi. Quindi, ci sono cose come questa, con le quali ci si può divertire molto".

L'attore ha poi parlato dei divertenti scambi di battute tra Magneto e Wolverine: "Le interazioni tra Magneto e Wolverine sono sempre state molto divertenti, perché Wolverine ha un atteggiamento sempre menefreghista, ma Magneto può letteralmente smontarlo. È sempre stata un'interazione divertente, che ha attraversato tutta la serie classica, e anche i film, i fumetti e tutto il resto".

E se Magneto fosse stato in Endgame?

"Magneto avrebbe potuto risolvere Endgame molto più rapidamente? Ovviamente, ma dal punto di vista narrativo e drammatico, non sarebbe stato altrettanto utile, dal momento che tutti combattono insieme e lui invece potrebbe mettere fine a tutto da solo e in un attimo. Ma si può sempre pensare al come potrebbe farlo".

Gli episodi di X-Men '97 escono su Disney+ ogni mercoledì, ma nel frattempo Marvel è già al lavoro sulla Stagione 2 della serie.