X-Men '97, il creatore licenziato prima della première su Disney+

Colpo di scena in seno al progetto della serie revival dello show animato Insuperabili X-Men.

Beau DeMayo, capo sceneggiatore e produttore esecutivo di X-Men '97 in arrivo su Disney+, revival della classica serie animata degli anni '90 di Marvel Animation, ha interrotto il proprio rapporto con Marvel poco prima della première, come riporta Deadline.

Il motivo del licenziamento di DeMayo non è stato reso noto. L'autore aveva già completato la scrittura di entrambe le prime due stagioni della serie, che verrà mostrata in anteprima proprio stasera a Los Angeles, in attesa dell'uscita ufficiale sulla piattaforma streaming il 20 marzo.

Il ritorno dei mutanti

X-Men '97 riprende l'iconica serie degli anni '90 sugli X-Men, un gruppo di mutanti che usano i loro poteri straordinari per proteggere un mondo che li odia e li teme, messi davanti a sfide mai affrontate prima d'ora e costretti ad affrontare un futuro nuovo, pericoloso e inaspettato.

Il cast vocale include Ray Chase (Ciclope), Jennifer Hale (Jean Grey), Alison Sealy-Smith (Tempesta), Cal Dodd (Wolverine), JP Karliak (Morph), Lenore Zann (Rogue), George Buza (Bestia), AJ LoCascio (Gambit), Holly Chou (Jubilee), Isaac Robinson-Smith (Bishop), Matthew Waterson (Magneto) e Adrian Hough (Nightcrawler). Gli episodi sono diretti da Jake Castorena, Chase Conley ed Emi Yonemura. Kevin Feige figura tra i produttori esecutivi.

Marvel non ha commentato la decisione di allontanare di Beau DeMayo dal progetto.