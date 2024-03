X-Men '97, Morph è non binario? L'attore risponde alle polemiche: 'Non mi hanno sorpreso'

Le polemiche scatenatesi dopo la conferma di Morph come personaggio non binario da parte della Marvel non ha sorpreso il doppiatore di X-Men '97 J.P. Karliak.

In X-Men '97, J.P. Karliak fornisce la voce a Morph, subentrando nel ruolo a Ron Rubin. Prima dell'uscita dello show, una descrizione ufficiale del personaggio da parte della Marvel ha rivelato che Morph è un personaggio non binario. Questo ha scatenato alcune critiche sui social media e, come ha detto Karliak a CBR in una nuova intervista, non è stato esattamente uno shock per lui.

Tuttavia, Karliak si è detto soddisfatto di quanto sia stato forte il sostegno di altri fan che hanno respinto in toto le polemiche.

Quando gli è stato chiesto se fosse rimasto sorpreso dalle polemiche, Karliak ha risposto: "No. Sono un attivista queer. Gestisco un'organizzazione no-profit che si occupa di rappresentanza dei gay. Ho anche co-fondato un'organizzazione per la registrazione degli elettori. So cosa succede nel mondo, soprattutto a livello politico, quindi no, non mi hanno sorpreso affatto. Credo di aver apprezzato la quantità di controbattute che ci sono state, con persone che dicevano: 'Hai visto gli X-Men? Conosci il motivo per cui sono stati creati e il loro scopo? Te lo sei dimenticato?'. Quello è stato rassicurante".

L'attore e doppiatore ha aggiunto: "Non mi sono mai offeso per nulla di ciò che è stato pubblicato, per quanto ci abbiano provato. C'è stato un articolo che mi ha definito un attivista queer radicale e ha elencato l'insidiosa dichiarazione di missione della mia organizzazione [Queer Vox] alla lettera quello che c'era sul sito web. Mi sono detto: 'Fatti. Niente bugie qui, grazie per la promozione!'".

Il termine "non binario" non comparirà in X-Men '97

Il profilo del personaggio di Morph ha rivelato che si tratta di un personaggio non binario, ma questo non significa che il termine verrà utilizzato nella serie. Karliak ha confermato che il termine non sarà usato in X-Men '97, poiché la serie è ambientata negli anni Novanta. Questo spiega anche perché Morph usa i pronomi lui/lui nella nuova serie animata, come ha detto Karliak.

"Due cose a riguardo: una, per quanto ne so, non diremo mai 'non-binario' perché nessuno diceva 'non-binario' negli anni '90", ha detto. Non è che non esistesse, è solo che all'epoca non era un termine mainstream. Allo stesso tempo, loro/lei non era ancora utilizzato all'epoca come pronome".