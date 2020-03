X-Men 2, stasera su Rai 2 il film con Hugh Jackman

Stasera su Rai 2alle 21:20 va in onda X-Men 2, il film diretto da Bryan Singer con Hugh Jackman che torna a vestire i panni di Wolverine.

X-Men2 va in onda stasera su Rai 2 alle 21:20. Azione e avventura non mancano in questo secondo capitolo della saga degli X-Men con Hugh Jackman che torna ad interpretare Wolverine, uno dei personaggi piu' amati dei fumetti pubblicati dalla Marvel Comics.

La nuova avventura degli X-Men, mutanti dotati di poteri speciali, ricomincia poco dopo gli avvenimenti del primo episodio. Magneto è relegato nella prigione di plastica ma la vita dei mutanti, già turbata da pregiudizi e malevolenza, rischia di diventare ancora più difficile dopo un terrificante attacco perpetrato da un misterioso e potentissimo mutante; l'attentato alla vita del presidente degli Stati Uniti. Quell'uomo è Kurt Wagner alias Nightcrawler. La classe politica, e in particolare il sadico William Stryker, propone misure severissime nei confronti dei mutanti, e per fare fronte alla situazione il professor Xavier forma un'alleanza addirittura con Magneto.

Accanto a Hugh Jackman ritroviamo Patrick Stewart nei panni del dottor Xavier, Ian McKellen è Magneto, Brian Cox interpreta il generale Striker, Nightcrawler prende il volto di Kurt Wagner. Seguito del primo X-Men il film è diretto nuovamente da Bryan Singer, la sceneggiatura è firmata da Michael Dougherty, Dan Harris e David Hayter.

X-Men 2 risulta ancora più divertente e trascinante del primo capitolo e sviluppa alcune delle più importanti tematiche del fumetto Marvel. Il film è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 30 Aprile del 2003. La pellicola ha incassato in totale poco più di quattrocento milioni di dollari, di cui sei milioni e seicentomila in Italia.